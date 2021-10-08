صحة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت تفاحة على العشاء يوميا؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-872753-637693091327869924.jpg
Doc-P-872753-637693091327869924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عدد موقع "ميد بورتال" الصحي مجموعة من الفوائد التي يقدمها التفاح لعدد من أعضاء الجسم، مع تأكيد من العلماء بأن نمط الغذاء الصحي يجب أن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية.
يحمي تناول التفاح النيء والمجفف من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وذلك لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان (البكتين) ومضادات الأكسدة التي تحمي من التلف. وأكد الأطباء فوائد مركبات الفلافونيد الموجود في التفاح لصحة القلب ودوره في الوقاية من السكتة الدماغية، ويحذر العلماء أن عصير التفاح لايمتلك هذا التأثير.
وتساهم الألياف الموجودة في التفاح في إنقاص الوزن، ويعمل المؤشر المنخفض لنسبة السكر في التفاح على تنظيم سكر الدم ومستويات الأنسولين، ولا يسبب الجوع أو الإفراط في تناول الطعام، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ما يجعل من التفاح وجبة خفيفة جيدة ومفيدة للحفاظ على وزن صحي، بالإضافة إلى ذلك يحمي التفاح من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتؤكد الدراسات أن نمط الحياة الصحي وتحسين النظام الغذائي يمنعان ثلث حالات مرض السرطان، حيث أن مضادات الأكسدة والألياف تحمي من تلف الحمض النووي، ووجد تحليل تلوي كبير أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من التفاح هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان الثدي، كما أن لديه القدرة على حماية البنكرياس من التلف.

ويقدم التفاح النيء الكثير من الفوائد، كما ينصح العلماء بعدم تقشير التفاح حيث أن الكثير من المواد الصحية موجودة في قشرة التفاح، ويستفيد الجسم من التفاح المجفف والعصير الطازج والعصير الخالي من السكر، ولا يصنف خبراء التغذية فطائر التفاح المحاطة بالسكر والكربوهيدرات على أنها طعام صحي.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-10-08
12:58 | 2021-10-08
11:00 | 2021-10-08
08:00 | 2021-10-08
05:00 | 2021-10-08
02:00 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website