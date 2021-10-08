25
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟
Lebanon 24
08-10-2021
|
12:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
يساعد الإقلاع عن التدخين، على الرغم من صعوبته، في الحفاظ على الصحة والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والانسداد الرئوي المزمن.
ويواجه عدد من أولئك الذين ينجحون بالإقلاع عن التدخين أحد الآثار الجانبية غير المرغوبة مثل زيادة الوزن، وذلك حسب تقرير نشره موقع "إيت زيث".
وتعتبر دراسة حديثة نشرت في مجلة "الاعتماد على المخدرات والكحول"، أن العقل هو السبب الرئيسي لاشتهاء المزيد من الأطعمة المصنعة سريعة التحضير والتي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون والسكريات حيث أنها تملأ الفراغ الذي سببه فقدان النيكوتين وتخفف من التوتر في نظام المواد الأفيونية.
وقامت الدراسة على مجموعة من المدخنين الذين تم توجيههم للإقلاع عن التدخين لمدة 24 ساعة، وتم تقديم 50 ميلغرام من دواء النالتريكسون، الشائع لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية واضطراب تعاطي الكحول، لعدد من أفراد المجموعة وذلك لتحقيق التوازن في مدخول السعرات الحرارية بين المدخنين وغير المدخنين.
وكشفت الدراسة أنه عندما طُلب من المجموعة الاختيار بين الوجبات الخفيفة المغذية وأخرى غير الصحية، اختار المدخنون الذين لم يتم إعطاؤهم الدواء وجبات خفيفة غير صحية مقارنة بالذين تم إعطاؤهم الدواء في المجموعة، وأرجع مؤلفوا الدراسة هذه النتيجة بسبب الآثار السلبية التي تميز المشاعر التي يمر بها الناس أثناء التوقف عن التدخين.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستويات التوتر تزيد من حب الشخص للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، مما توافق مع نتائج أبحاث أخرى خلصت إلى أن تناول الوجبات السريعة يتسبب في إطلاق مفاجئ للدوبامين في الدماغ على غرار عقاقير مثل النيكوتين.
الأكثر قراءة
مفاجأة عن أموال المودعين وسعر الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه خبير مالي
Lebanon 24
مفاجأة عن أموال المودعين وسعر الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه خبير مالي
03:15 | 2021-10-08
08/10/2021 03:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير في سعر المحروقات... إليكم جدول الاسعار الجديد!
Lebanon 24
إرتفاع كبير في سعر المحروقات... إليكم جدول الاسعار الجديد!
00:13 | 2021-10-08
08/10/2021 12:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام خيالية... إلى اللبنانيين: إليكم كلفة الانتقال بالسيارة بعد ارتفاع سعر البنزين
Lebanon 24
أرقام خيالية... إلى اللبنانيين: إليكم كلفة الانتقال بالسيارة بعد ارتفاع سعر البنزين
07:42 | 2021-10-08
08/10/2021 07:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور استثنائي بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
تطور استثنائي بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما يحصل
05:59 | 2021-10-08
08/10/2021 05:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين والطوابير بعد التسعيرة الجديدة.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين والطوابير بعد التسعيرة الجديدة.. ما الجديد؟
02:41 | 2021-10-08
08/10/2021 02:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-10-08
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت تفاحة على العشاء يوميا؟
14:00 | 2021-10-08
ملعقة صغيرة من السكر تقلّل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم
11:00 | 2021-10-08
هذا هو حل ّ مشكلة إدمان الطعام!
08:00 | 2021-10-08
"المتحور يتحور".. فصيل كورونا جديد "من رحم دلتا"
05:00 | 2021-10-08
حلول منزلية لعلاج آلام الرقبة.. تعرّف إليها
02:00 | 2021-10-08
هل تعاني من اكتئاب الخريف؟ إليك طرق الحلّ
فيديو
طبيب يشوّه وجه حبيبته السابقة "ريم" بالأسيد انتقاماً.. وفيديو يرصد تحركاته بعدما تنكر بزي إمرأة
Lebanon 24
طبيب يشوّه وجه حبيبته السابقة "ريم" بالأسيد انتقاماً.. وفيديو يرصد تحركاته بعدما تنكر بزي إمرأة
10:45 | 2021-10-08
09/10/2021 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال قوي يضرب طوكيو (فيديو)
Lebanon 24
زلزال قوي يضرب طوكيو (فيديو)
12:30 | 2021-10-07
09/10/2021 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-10-06
09/10/2021 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact