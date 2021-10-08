صحة

ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 12:58
A-
A+
Doc-P-872817-637693200072488987.jpg
Doc-P-872817-637693200072488987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يساعد الإقلاع عن التدخين، على الرغم من صعوبته، في الحفاظ على الصحة والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والانسداد الرئوي المزمن.

ويواجه عدد من أولئك الذين ينجحون بالإقلاع عن التدخين أحد الآثار الجانبية غير المرغوبة مثل زيادة الوزن، وذلك حسب تقرير نشره موقع "إيت زيث".
 
وتعتبر دراسة حديثة نشرت في مجلة "الاعتماد على المخدرات والكحول"، أن العقل هو السبب الرئيسي لاشتهاء المزيد من الأطعمة المصنعة سريعة التحضير والتي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون والسكريات حيث أنها تملأ الفراغ الذي سببه فقدان النيكوتين وتخفف من التوتر في نظام المواد الأفيونية.
وقامت الدراسة على مجموعة من المدخنين الذين تم توجيههم للإقلاع عن التدخين لمدة 24 ساعة، وتم تقديم 50 ميلغرام من دواء النالتريكسون، الشائع لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية واضطراب تعاطي الكحول، لعدد من أفراد المجموعة وذلك لتحقيق التوازن في مدخول السعرات الحرارية بين المدخنين وغير المدخنين.

وكشفت الدراسة أنه عندما طُلب من المجموعة الاختيار بين الوجبات الخفيفة المغذية وأخرى غير الصحية، اختار المدخنون الذين لم يتم إعطاؤهم الدواء وجبات خفيفة غير صحية مقارنة بالذين تم إعطاؤهم الدواء في المجموعة، وأرجع مؤلفوا الدراسة هذه النتيجة بسبب الآثار السلبية التي تميز المشاعر التي يمر بها الناس أثناء التوقف عن التدخين.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستويات التوتر تزيد من حب الشخص للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، مما توافق مع نتائج أبحاث أخرى خلصت إلى أن تناول الوجبات السريعة يتسبب في إطلاق مفاجئ للدوبامين في الدماغ على غرار عقاقير مثل النيكوتين.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-10-08
14:00 | 2021-10-08
11:00 | 2021-10-08
08:00 | 2021-10-08
05:00 | 2021-10-08
02:00 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website