صحة

التعب والإرهاق علامتان على نقص الفوسفور في الجسم

Lebanon 24
08-10-2021 | 23:00
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قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الفوسفور يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة العظام إلى جانب الكالسيوم، مشيرة إلى أنه يمكن الاستدلال على نقص الفوسفور في الجسم من خلال ملاحظة الأعراض التالية: التعب والإرهاق وفقدان الشهية وآلام العضلات وضعف المناعة وفقر الدم والشعور بوخز في اليدين والقدمين.
وأضافت أن أسباب نقص الفوسفور في الجسم تتمثل في قصور الكلى الحاد وفقدان الشهية العصبي والشره المرضي ونقص فيتامين D، محذرة من أن نقص الفوسفور يمكن أن تكون له عواقب وخيمة تتمثل في ضعف العضلات واعتلال عضلة القلب وتشوه العظام.
وأشارت إلى أن الجسم يحتاج إلى 700 ملليغرام من الفوسفور يوميا، موضحة أن المصادر الغذائية للفوسفور تتمثل في الأسماك واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب ومنتجات الحليب والبيض والمكسرات والحبوب والبقوليات.
ويحتاج الجسم إلى الفوسفور للحفاظ على صحة العظام وتقويتها وتوليد الطاقة وتسهيل حركة العضلات ووظائفها.
ويمكّن الفوسفور من بناء عظام وأسنان قوية، ومساعدة الكليتين على تنقية الجسم من الفضلات والسموم، وتنظيم عمليات توليد الطاقة في الجسم، والمساعدة على نمو الأنسجة والخلايا والحفاظ عليها وإصلاح التالف منها، والمساهمة في عمليات إنتاج الحمض النووي في الجسم.
ويساعد أيضا على تحقيق التوازن في نسب بعض المعادن والفيتامينات في الجسم، مثل فيتامين ب وفيتامين د واليود والمغنيسيوم والزنك.
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