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صحة
هذا المشروب يخفف من أعراض التهاب المفاصل
Lebanon 24
09-10-2021
|
05:00
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كشفت دراسة طبية حديثة عن أبرز المشروبات التي تساعد الإنسان على تخفيف أعراض التهاب المفاصل.
ونقل موقع "زدوروفيا" الروسي تفاصيل الدراسة التي أشارت إلى أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات المضادة للالتهابات أو التي تحتوي على مضادات الأكسدة القادرة على تقليل الالتهاب في المفاصل.
وبحسب الدراسة، من بين هذه المشروبات الشاي الأخضر، فهو يحتوي على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة والتي تعمل على إبطاء معدل تلف الغضاريف.
وأضافت الدراسة أن الشاي الأخضر يساعد في إنقاص الوزن وتخفيف الضغط على المفاصل.
وذكر الخبراء بضرورة الالتزام بنظام غذائي صحي وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول.
ويتطور التهاب المفاصل في كثير من الأحيان عند النساء بعد 40 عامًا.
المصدر: سبوتنيك
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