كيف يؤثر الفول السوداني على الدماغ؟

وجدت دراسة إسبانية أن استهلاك الفول السوداني اليومي له تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية والاستجابة للضغط لدى الشباب الأصحاء.تكونت مجموعة الدراسة من 63 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 19 و33 عامًا، تناولوا يوميًا الفول السوداني كجزء من الدراسة.وأظهر العلماء تحسنًا في الوظيفة الإدراكية والاستجابة للإجهاد لدى المتطوعين، باستخدام مجموعة واسعة من الاختبارات والتحليلات المعرفية المتعلقة بالمؤشرات البيوكيميائية للاستجابة للتوتر.وربط الخبراء هذا التأثير بتأثير المركبات النشطة بيولوجيًا - ريسفيراترول وحمض الكوماريك على الدماغ، حسب مجلة Clinical Nutrition.وأوضحت مؤلفة الدراسة، سارة هورتادو، أن المواد الحيوية الموجودة في الفول السوداني، مثل البوليفينول، يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على الوظيفة الإدراكية والمزاج من خلال التفاعلات مع ميكروبيوتا الأمعاء من خلال محور ميكروبيوتا الأمعاء.