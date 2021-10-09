صحة

كيف يؤثر الفول السوداني على الدماغ؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-873040-637693800122411610.jpg
Doc-P-873040-637693800122411610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت دراسة إسبانية أن استهلاك الفول السوداني اليومي له تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية والاستجابة للضغط لدى الشباب الأصحاء.

تكونت مجموعة الدراسة من 63 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 19 و33 عامًا، تناولوا يوميًا الفول السوداني كجزء من الدراسة.

وأظهر العلماء تحسنًا في الوظيفة الإدراكية والاستجابة للإجهاد لدى المتطوعين، باستخدام مجموعة واسعة من الاختبارات والتحليلات المعرفية المتعلقة بالمؤشرات البيوكيميائية للاستجابة للتوتر.

وربط الخبراء هذا التأثير بتأثير المركبات النشطة بيولوجيًا - ريسفيراترول وحمض الكوماريك على الدماغ، حسب مجلة Clinical Nutrition.

وأوضحت مؤلفة الدراسة، سارة هورتادو، أن المواد الحيوية الموجودة في الفول السوداني، مثل البوليفينول، يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على الوظيفة الإدراكية والمزاج من خلال التفاعلات مع ميكروبيوتا الأمعاء من خلال محور ميكروبيوتا الأمعاء.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2021-10-09
08:00 | 2021-10-09
05:00 | 2021-10-09
02:00 | 2021-10-09
23:00 | 2021-10-08
16:00 | 2021-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website