صحة

لماذا يعتبر مزيج القهوة مع الحليب والبطاطا مع اللحم خطيرا؟ خبيرة تغذية تكشف

Lebanon 24
10-10-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-873309-637694562468728326.jpg
Doc-P-873309-637694562468728326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يمكن أن تسبب تركيبات الطعام المألوفة إزعاجًا للجسم. فقد أخبرت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا وكالة "سبوتنيك" عما يمكن أن يؤدي إليه اتباع نظام غذائي غير صحي.

 

وقالت سولوماتينا: "لحم بالبطاطا، بندورة (طماطم) مع خيار، قهوة بالحليب. لن يعتقد الجميع أن مثل هذه التركيبات الغذائية الشائعة والمألوفة يمكن أن تكون ضارة بالهضم. ومع ذلك، فإن الكثير من الناس يعانون من عدم الراحة بعد تناول الطعام ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي على وجه التحديد بسبب عدم توافق بعض الأطباق المألوفة أو مكوناتها".

 

 وأضافت: "كثير من الناس لا يتحملون اللحوم مع البطاطا أو المعكرونة. هناك مبرر لذلك: اللحوم، المنتج الذي يتم هضمه في المعدة، يتطلب حمض الهيدروكلوريك، ولكن الأطعمة النشوية في المعدة ليس لها ما تفعله (يحدث هضم مثل هذه الأطعمة بشكل رئيسي في الأمعاء)".

 

للسبب نفسه، لاحظت خبيرة التغذية أن هناك أشخاصًا لا يجب أن يأكلوا الشيش برك. وتابعت أن بعض الخضروات لا يجب مزجها مع بعضها. على سبيل المثال، لا تفرط في تناول سلطة الطماطم والخيار.

 

وأشارت سولوماتينا: "لا ينصح الكثيرون أيضًا بالبندورة مع الخيار. ولكن كل شيء فردي هنا، ويأكل الكثير من الناس السلطة (من الخيار مع البندورة) بكميات كافية ويشعرون بالارتياح".

 

كما نصحت بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذه المنتجات.

 

وأوضحت سولوماتينا: "إذا شربت كوبًا واحدًا، فلن يحدث شيء من هذا القبيل. وإذا بكميات كبيرة، فإن القهوة، مثل الشاي الثقيل، سترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:00 | 2021-10-10
05:00 | 2021-10-10
02:00 | 2021-10-10
00:00 | 2021-10-10
23:00 | 2021-10-09
16:00 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website