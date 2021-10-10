صحة

طريقة سريعة للاقلاع عن التدخين... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-10-2021 | 10:00
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كشف الطبيب دميتري سيناريف، في حديث لوكالة "برايم"، لماذا يصعب على الكثير منا الإقلاع عن التدخين، وحدد طريقة ناجعة للإقلاع عن هذه العادة السيئة بشكل تام.

وأشار الطبيب، إلى أن المتعة وكذلك ما يسمى "بالمنفعة الثانوية" تلعب دورا مهما في الحفاظ على ممارستنا لهذه العادة الضارة. على سبيل المثال، بالنسبة للموظف الذي يعمل في المكتب، قد تشكل فترة التدخين، فرصة لأخذ استراحة خلال العمل.

في هذه الحالة، ينصح الطبيب باستبدال هذه العادة السيئة بأخرى أفضل منها، مع الحفاظ على المزايا التي تمنحها للمرء.

ونوه سيناريف، بأن الأمر الحاسم في الإقلاع عن التدخين هو التصميم والدافع: يجب على الشخص أن يجيب بصدق مع نفسه، ما إذا كان يريد فعلا الإقلاع عن التدخين.

وخلص سيناريف إلى أن النتيجة ستعتمد حتما على الإجابة التي سيحددها المرء لنفسه.

( نوفوستي)
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