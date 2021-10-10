28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
فاكهة تخفض مستوى السكر في الدم
Lebanon 24
10-10-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينطوي مرض السكري من النوع 2 على عدم القدرة على الاستجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. من المعروف أن تنظيم النظام الغذائي هو المفتاح لإدارة مرض السكري.
الإجماع العام بين السلطات الصحية هو أن مرضى السكر يجب أن يحذروا من تناول الفاكهة. ومع ذلك، فقد ثبت أن فاكهة واحدة تخفض مستويات السكر في الدم.
يمكن للتين، الذي يخفض نسبة الكوليسترول بسبب محتواه من البكتين، أن يخفض مستويات السكر في الدم عند تناوله كمستخلص. تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن هذه الفاكهة لها العديد من الخصائص المضادة لمرض السكري، حسب موقع "ميديك فوروم".
يمكن أن يكون التين مفيدًا كمكمل غذائي عند استخدامه مع علاج مقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2. وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص أوراق التين يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويحافظ على مستويات السكر في الدم.
يُعتقد أن تأثيرات الخفض هذه مرتبطة بتركيزات مرتفعة من ADA في التين، والتي تعد من بين أعلى المستويات في الطبيعة. وجدت دراسة أن إضافة جرعة من مستخلص التين إلى مشروب الجلوكوز ساعد في خفض مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم من 30 إلى 120 دقيقة.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
13:27 | 2021-10-10
10/10/2021 01:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
11:27 | 2021-10-10
10/10/2021 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
14:00 | 2021-10-10
10/10/2021 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
22:33 | 2021-10-10
10/10/2021 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن ملف البنزين.. ما يحصل "غير مُطمئن"
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن ملف البنزين.. ما يحصل "غير مُطمئن"
12:00 | 2021-10-10
10/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2021-10-11
عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا وتحوراته
02:00 | 2021-10-11
بشرى لمرضى سرطان الثدي.. خفض مدة العلاج الإشعاعي إلى 5 أيام
23:00 | 2021-10-10
تمارين تعزّز صحّة القلب.. تعرّف إليها
16:00 | 2021-10-10
حماية لقاحات كورونا من العدوى تقل تدريجيا.. وخبراء: لا داعي للذعر
16:00 | 2021-10-10
تعرف على حالتك الصحية من خلال طريقة الوقوف
14:00 | 2021-10-10
هذه الاعشاب تمنحك "المغنيسيوم"
فيديو
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
11/10/2021 14:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
11/10/2021 14:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
11/10/2021 14:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact