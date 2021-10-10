تمارين تعزّز صحّة القلب.. تعرّف إليها

تعد ممارسة النشاط البدني خطوة كبيرة نحو صحة القلب الجيدة. إنها واحدة من أكثر الأدوات فعالية لتقوية عضلة القلب، والحفاظ على وزنك تحت السيطرة، ودرء تلف الشرايين الناتج عن ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.من الصحيح أيضًا أن هناك حاجة إلى أنواع مختلفة من التمارين لتوفير اللياقة الكاملة. يقول كيري جي ستيوارت، عالم فيزيولوجيا التمارين لموقع جونز هوبكنز، تعتبر التمارين الهوائية وتمارين المقاومة الأكثر أهمية لصحة القلب. إليك كيف تفيدك أنواع مختلفة من التمارين.1ـ التمارين الهوائيةتعمل التمارين الهوائية (مثل المشي والجري والسباحة والقفز على الحبل) على تحسين الدورة الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، كما يقول ستيوارت. بالإضافة إلى ذلك، فهي تزيد من لياقتك بشكل عام. تقلل التمارين الرياضية أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وإذا كنت تعاني بالفعل مرض السكري، فستساعدك على التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم. مدة التمرين 30 دقيقة على الأقل يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع.2ـ تدريب المقاومةيقول ستيوارت إن لتدريب المقاومة المتمثل في رفع الأثقال وآلات الأوزان تأثيراً أكثر تحديدًا على تكوين الجسم. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم الكثير من الدهون في الجسم (بما في ذلك البطن الكبير، والذي يعد عاملاً خطراً للإصابة بأمراض القلب)، يمكن أن تساعد في تقليل الدهون وإنشاء كتلة عضلية أكثر رشاقة. تظهر الأبحاث أن الجمع بين التمارين الهوائية وأعمال المقاومة قد يساعد في رفع الكوليسترول الحميد (الجيد) وخفض الكوليسترول الضار. يمارس تدريب المقاومة على الأقل يومين غير متتاليين في الأسبوع.3ـ التمدّد والمرونة والتوازنالتدريبات المرنة، مثل تمارين اليوغا والتاي تشي، لا تسهم بشكل مباشر في صحة القلب. ما تفعله هو الاستفادة من صحة العضلات والعظام، والتي تمكنك من البقاء مرنًا وخاليًا من آلام المفاصل والتشنجات ومشكلات العضلات الأخرى. يقول ستيوارت إن هذه المرونة جزء مهم من القدرة على الحفاظ على التمارين الهوائية وتدريب المقاومة.ويتابع: "إذا كان لديك أساس عضلي هيكلي جيد، فهذا يمكنك من القيام بالتمارين التي تساعد قلبك». تساعد تمارين المرونة والتوازن في الحفاظ على الاستقرار ومنع السقوط، مما قد يسبب إصابات تحد من أنواع التمارين الأخرى. يمارس التمرين كل يوم وقبل وبعد تمارين أخرى".