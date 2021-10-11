نصائح للحفاظ على صحة الكلى.. تعرّف إليها

الكليتان أحد أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، ومن الضروري الحفاظ عليهما من خلال اتباع نمط حياة صحي وسليم، خاصة أن ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بمرض السكر أو وجود تاريخ عائلي من الفشل الكلوي، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "clevelandclinic" بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على صحتها والحد من تعرضها لأي مشاكل صحية، وذلك عن طريق القيام بالتالي:1- احرص على شرب المياه بكميات كافيةيعتبر الماء أساس عنصر الحياة، وهو مهم للكليتين ولعملهما، فشرب كميات كافية من المياه وبما لا يقل عن 2 إلى 3 لتر يومياً، يضمن بأن تقوم الكليتين بوظيفتيهما على أكمل وجه، ومن المعروف أنه يجب الحفاظ على منسوب المياه في كافة الأحوال وتعويض ما يخسره الجسم منها سواء بسبب المناخ أو المجهود البدني أو غيره، كما في بعض الحالات المرضية مثل الإسهال، أو أمراض القلب وضغط الدم التي تتطلب تناول مدرات للبول، حتى لايصيب الجسم الجفاف وتتضرر الكلى.2- تناول الطعام الصحي:معظم مشاكل الكلى تنشأ عن حالات طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولهذا السبب عليك اتباع عادات الأكل الصحية للتحكم في الوزن وضغط الدم، وللوقاية من مرض السكر والحفاظ على الكلى في حالة جيدة.3- ممارسة الرياضة بانتظام:النشاط البدني المنتظم، يمنع زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على صحة الكلى.4- ابتعد عن المكملات والعلاجات العشبية:قد تكون الكميات الزائدة من بعض مكملات الفيتامينات وبعض المستخلصات العشبية ضارة للكلى، ولذا يجب التحدث إلى طبيبك عن أي فيتامينات وأعشاب تخطط لتناولها.5- الإقلاع عن التدخين:يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الكلى، وعندما لا يكون لدى الكلى تدفق دم كافٍ، فإنها لا تستطيع العمل بشكل جيد، و يزيد التدخين من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وكذلك خطر الإصابة بسرطان الكلى.6- لا تفرط في تناول الأدوية:الإفراط في تناول الأدوية دون وصف الطبيب لها تعرض صحة الكلى للعديد من المشاكل الصحية، ويمكن أن تسبب تلفاً في الكلى إذا تم تناولها بانتظام على مدى فترة طويلة، وأخيراً نصح التقرير بضرورة القيام بتحاليل وظائف الكلى، للحفاظ على صحتها بشكل دائم.