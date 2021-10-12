6 مخاطر لارتداء الملابس الضيقة

هل تعلم أن هذا الجينز الضيق قد يضر بصحتك؟ الحقيقة هي أن الملابس الضيقة يمكن أن تكون مصدراً للكثير من المشاكل الصحية، بالرغم من أنها قد تكون لطيفة وأنيقة.قد يعجبك الشكل، أو ربما قلّلت وزنك لترتدي مثل تلك الملابس، لكن المشكلة أنها تضر بصحتك. هذا يحدث بشكل خاص إذا كنت ترتدي أقمشة «ثقيلة» (مثل الدنيم)، لأنها تعيق الدورة الدموية وتعزّز ظهور الدوالي. كما أن الحل ليس في ارتداء الملابس المرنة، لأنها تضغط أيضاً على الجسم ولا تسمح بالكمية الصحيحة من تدفق الدم.هناك مشاكل أخرى تتعلق بالملابس الضيقة يوردها موقع «ستب تو هيلث»:1 ــ تمنع عودة تدفق الدمعندما تكون ملابسك ضيقة حول الساقين أو الخصر، فإنها تسبب عدم تدفق الدم بشكل طبيعي، قد يجعلك هذا تشعر بالتعب والإرهاق، حيث يجب أن يعمل قلبك بطاقة أكبر لمساعدة الدم على العودة.2 ــ تعزّز ظهور الدواليهذه مشكلة شائعة جداً بين النساء. هرمون البروجسترون هو ما يجعل الأوردة تتمدد فوق فتحاتها الطبيعية. عندما تكون ملابسك ضيقة للغاية، فإن الدورة الدموية لديك تصبح ضعيفة، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة. وفقاً لإحدى الدراسات، فإن %31 من النساء يعانين من الدوالي. قد تصبح هذه الحالة أسوأ من الوقوف لفترات طويلة من الزمن.3 ــ تعزّز تطوّر السيلوليتهذه واحدة أخرى من أكبر مشاكل النساء. في الواقع، الملابس الضيقة لا تتسبب في تكوين السيلوليت (تجمع للدهون تحت سطح الجلد)، لكنها تسرّع من ظهوره. هذا لأنها تعيق مرور تدفق الدم وتشجّع على تكوين العقيدات الدهنية في الفخذين.4 ــ لا تسمح لك بالتنفسيمكن أن يمنعك الضغط في الرئتين والقصبة الهوائية الناجم عن الملابس الضيقة من التنفس جيداً. عندما لا يتم إجراء تبادل الغازات في منطقة الصدر بكفاءة، يمكن أن يتراكم ويسرع أكسدة خلاياك. هذا يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. كما أن التنفس الضعيف لا يعمل على تزويد الدماغ بالأكسجين بشكل صحيح. هذا يمكن أن يسبب الإجهاد وقلة التركيز.لذا فإن الملابس الضيقة بالتأكيد لا تشجع على الاسترخاء، بل على العكس تماماً.5 ــ تسبّب آلام الظهرقد تعتقد أن هذا أمر لا يمكن أن يكون مرتبطاً بالملابس الضيقة، ولكن يكفي إجراء اختبار صغير لمعرفة أنها هي أحد أسباب آلام أسفل الظهر أو الحوض. يجبرك ارتداء الملابس على تقييد حركاتك، وإجهاد عضلات معينة وتجعل فقراتك تعمل بجهد أكبر من المعتاد. يصبح الوركان مضغوطين، وتواجه صعوبة في تحمل وزن جسمك. إذا كانت ذراعاك وساقاك لا تتمتعان بحرية الحركة، فسوف تنهي يومك بشعور ثقيل مع الأوجاع والوخز.6 ــ تبطّئ عملية الهضمعندما يكون سروالك أو حزامك مشدوداً جداً، فإنه لا يسمح لمنطقة البطن بالتمدّد عند تناول الطعام وبعد الوجبات. تتمدد المعدة أثناء عمليات الهضم بسبب الأحماض اللازمة.لهذا السبب، عادة ما تسبب الملابس الضيقة عسر الهضم والحموضة والارتجاع. يمكن أن تؤدي أيضاً إلى الإمساك وآلام الأمعاء وانتفاخ البطن.