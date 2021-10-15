السل يتفشى في كندا... اليكم التفاصيل

أعلن مسؤولو الصحة في كندا عن تفشي مرض السل في شمال ساسكاتشوان، وكان ما لا يقل عن 20 شخصا يتلقون العلاج من المرض اعتبارا من 8 تشرين الاول، وفقا للرعاية الصحية الأولية في كندا.وأعلنت هيئة الصحة في أثاباسكا (AHA) الآن عن تفشي مرض السل. وأبلغ عن حالات تفشي جرثومي في مجتمعات Black Lake وFond Du Lac.واعتبارا من يوم الثلاثاء، عولج تسعة أشخاص في Fond du Lac، وفقا للمدير التنفيذي للصحة الأولية، تايو أولوبانو. كما أبلغ المسؤولون عن 70 اتصالات وثيقة.وعولج ستة أشخاص في Black Lake، مع تحديد 157 من المخالطة الوثيقة. ويعتبر حوالي 90.5% من المخاطر العالية لانتقال العدوى.ويعد السل مرضا تنفسيا ينتشر عن طريق الالتهابات البكتيرية. ووفقا لأولوبانو، تتراوح أعمار جميع المرضى من خمسة أسابيع فقط إلى 63 عاما. وقد تكون الأسر المكتظة ساهمت في تفشي المرض.واستجابة لتفشي المرض، ضاعفت AHA عدد العاملين في مجال التوعية. ويوجد أيضا خط ساخن للناس للاتصال والحصول على دعم إضافي.وقال أولوبانو لـ CTV News: "نريد تمكين وتوفير المزيد من التعليم والمزيد من الدعم حتى يكونوا جزءا من خطة العلاج والتخطيط للتدخل. لا نريد أن نفعل ذلك بشكل مستقل دون تقييم احتياجاتهم".وتأتي أخبار تفشي المرض في أعقاب تحديد العلماء نوعين جديدين من مرض السل البقري في دوردوني، فرنسا.واكتُشف ما مجموعه 27 حالة تفشي لمرض السل البقري في المنطقة في جنوب غرب فرنسا، خلال تحقيق من 2020 إلى 2021.وتتشابه أعراض مرض السل إلى حد كبير مع "كوفيد-19"، حيث يهاجم كلا المرضين الرئتين.ووفقا لـ NHS، تشمل الأعراض سعالا مستمرا مصحوبا بالبلغم وأحيانا الدم وفقدان الوزن والتعرق الليلي وارتفاع درجات الحرارة.وقد يعاني مرضى السل أيضا من فقدان الشهية والحمى وانتفاخ الرقبة. وتستمر الأعراض عادة لأكثر من ثلاثة أسابيع.وتنتشر البكتيريا المسؤولة من خلال قطرات صغيرة من سوائل الجسم التي تُطلق عند السعال أو العطس.وفي كندا، اقترح أولوبانو على المرضى المصابين توخي المزيد من الحذر حتى لا يصابوا بـ "كوفيد" أيضا.وقال: "لاحظ أن المراقبة الدقيقة مع الدعم اللازم ستساعد في منع نتائج العلاج السيئة المحتملة التي قد تتميز بمرضى السل الذين قد تكون نتيجة اختبارهم إيجابية لـ "كوفيد-19"".( إكسبريس)