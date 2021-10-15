فوائد الفول السوداني وأثره على الإنسان... كل ما تريد معرفته عنه

يعتقد الكثير من الناس أن الفول السوداني ليس من المكسرات ويختلف عنها، فهو من البقوليات. لكن له خصائص المكسرات نفسها وهو مكمل غذائي ممتاز مع العديد من الفوائد الصحية. ما هي التأثيرات الفريدة للفول السوداني، ولماذا يجب تضمينه في نظامك الغذائي، سوف تعرف كل هذا في هذه المقالة.

فوائد الفول السودائي وأثره على الإنسان1. يقلل من مستوى الكوليسترول الضاريحتوي الفول السوداني على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل حمض الزبد، الذي يحمي أجسامنا من أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية. أيضًا الفول السوداني يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد HDL.2. يدعم نمو الجسم وتطوره السليمبفضل النسبة العالية من البروتين والأحماض الأمينية الموجودة في الفول السوداني، فإنه يدعم نمو وتطور الجسم.3. يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان المعدةالفول السوداني غني بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول. يحد حمض P-coumaric من إنتاج النترات المسببة للسرطان وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة.4. يحسن الذاكرةيساعد النياسين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 3، الموجود في الفول السوداني، على تحسين نشاط المخ وتحسين الذاكرة.5. يحمي البشرةيحتوي الفول السوداني على فيتامين E الذي يساعد في الحفاظ على سلامة خلايا الغشاء المخاطي والجلد. وبالتالي، فإن الفول السوداني يحمي الجلد من أضرار الجذور الحرة.6. يساعد على محاربة آلام القلب والفيروسات وأمراض الجهاز العصبيالريسفيراترول، أحد مضادات الأكسدة الطبيعية من مادة البوليفينول الموجودة في الفول السوداني، يحمي الجسم من أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز العصبي والفيروسات والالتهابات. الريسفيراترول مادة مثيرة للجدل، وقد ثبت أن آثارها مفيدة في بعض الدراسات.7. يحتوي على مركب من فيتامينات ب وكمية كبيرة من المعادنيحتوي الفول السوداني على مجموعة متنوعة من فيتامينات ب (النياسين والريبوفلافين والثيامين والفيتامينات B6 و B9 وحمض البانتوثينيك) والمعادن (البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والمنغنيز والحديد والسيلينيوم والزنك) التي تلعب دورًا مهمًا دور في جسم الشخص.8. يحمي من تكون حصوات المرارة عند النساءحصة واحدة من الفول السوداني (30 جم) أو ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني كل أسبوع تقلل من خطر الإصابة بأمراض المرارة (استئصال المرارة) وحصى المرارة بنسبة 25%. الدراسة التي أثبتت ذلك أجريت في الفترة من 1980 إلى 2000 وشاركت فيها أكثر من 80 ألف امرأة.9. يؤثر إيجابيا على علاج الاكتئاببالإضافة إلى مظاهر الأعراض الخارجية، فإن الاكتئاب يثير أيضًا أعراضًا داخلية، على سبيل المثال، انخفاض في مستويات السيروتونين. يحتوي الفول السوداني على مادة التربتوفان التي تساعد على إفراز مادة السيروتونين وزيادة مستويات السيروتونين وحمايتك من الاكتئاب.10. يقي من سرطان القولونالاستهلاك الصحيح للفول السوداني (حوالي ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني مرتين في الأسبوع) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء بنسبة 58%. كما تم إجراء دراسات على الرجال الذين انخفض خطر إصابتهم بهذا المرض بنسبة 27%.11. أثناء الحمل، يقلل من مخاطر تلف الأنبوب العصبي عند الأطفاليمكن أن تقلل الكميات الكبيرة من حمض الفوليك في الفول السوداني من خطر إنجاب أطفال مصابين بتلف الأنبوب العصبي بنسبة 70%. يكفي أن تستهلك الفتيات الصغيرات حوالي 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً قبل وأثناء الحمل.12. يدعم فقدان الوزنأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الفول السوداني باستمرار حافظوا على وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفول السوداني يقلل من خطر الإصابة بالسمنة. أظهرت دراسة حلت فيها الفول السوداني محل مصادر الدهون الأخرى انخفاضًا بمقدار 3 كغم في وزن الجسم بعد 6 أشهر. الفول السوداني أيضا يقلل من الجوع.