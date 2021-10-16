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صحة
مكوّن غذائي ينبغي تجنبه لخفض ضغط الدم
Lebanon 24
16-10-2021
|
05:00
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يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة يمكن معالجتها بتغيير نمط الحياة مثل النظام الغذائي، ولكن ما هو الطعام الوحيد الذي يجب عليك تجنبه لخفض ضغط الدم؟.
يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم خطيرا جدا لأنه حالة صامتة، ما يعني عدم وجود أعراض في كثير من الأحيان.
وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل الصداع ونزيف الأنف أو ضيق التنفس، ومع ذلك، ستحتاج إلى اختبار لتشخيص ارتفاع ضغط الدم.
وعندما تكون مصابا بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية.
وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فهناك تغييرات أساسية في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لعكسه. وتشمل هذه اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بشكل أكبر، والحد من الكحول والإقلاع عن التدخين.
ولكن، هناك طعام واحد على وجه التحديد يجب عليك تجنبه عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم.
ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح في نظامك الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، واحتفاظ الجسم بالسوائل.
وتقول NHS إن البالغين يجب ألا يأكلوا أكثر من 6 غرامات من الملح يوميا (2.4 غرام صوديوم) - أي حوالي ملعقة صغيرة واحدة
المصدر:
روسيا اليوم
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