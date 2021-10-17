هل أنتم فوق الـ50؟ اقرأوا هذه المعلومات

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صحة
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Lebanon 24
17-10-2021
|
16:00
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لاشك أن اختياراتنا الغذائية تؤثر على صحتنا، خاصة بعد الدخول في سن الـ50.
فمع التقدم في العمر، قد تبدأ في ملاحظة أن الخيارات الغذائية التي تتخذها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جسمك، ومع ظهور العديد من الدراسات حول الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر مؤخرًا، فإن بعض المشروبات قد تجعلك تشعر بالرضا والنشاط، في حين أن البعض الآخر قد يؤثر سلبًا على صحتك، وعندما يتعلق الأمر بما تشربه يوميًا، فقد ترغب في الالتزام بالخيارات الصحية مثل الماء والشاي الأخضر، ووفقا لما نشره موقع "إيت ذيس" eatthis.
فعلى ذمة الموقع المعني بالشؤون الصحية، فإن المشروب الذي تريد أن تتجنبه هو مشروب غازي سكري، الذي يعد أسوأ مشروب لمن هم فوق سن الـ50.
ونقل الموقع عن هيلاري رايت، مؤلفة مشاركة في The Menopause Diet Plan، القول إن المشروبات المحلاة بالسكر هي أقل خيارات المشروبات الصحية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، موضحة أنها لا تسهم في الشعور بالامتلاء بل تزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع تقدم العمر، كما أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بمعدلات أعلى للإصابة بمرض السكري.
وأضافت أن المشروبات الغازية لا تؤذي جسمك مع تقدمك في العمر فحسب، بل يمكن أن تؤذي عقلك أيضًا، حيث أكدت دراسة نشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia أنه كلما زادت المشروبات السكرية التي تتناولها، انخفض حجم دماغك وستكون ذاكرتك أسوأ.
وأوضحت أنه إذا كنت تبحث عن مشروب يجعلك تشعر بالرضا، فقد وجدت دراسة نشرت عام 2012 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن الحليب يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.
وأشارت إلى أنه فى حالة الرغبة بتناول مشروب حلو، فهناك الكثير من الخيارات الأفضل لك من تناول علبة صودا، حيث أكدت دراسة من المجلة البريطانية للتغذية، أن حليب الشوكولاتة يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر من المشروبات الغازية.
وأكدت أن هناك بدائل صحية يمكنك القيام بها مثل تناول المياه الفوارة المنهكة، والتي يمكن أن تكون بديلاً جيدًا.
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