أعشاب تساعد في تخفيف الانتفاخ

قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ خاصة بعد تناول كميات كبيرة من الطعام، بجانب الأدوية هناك عدد من أنواع الأعشاب التي تساعد على تخفيف الانتفاخ، فهي سهلة الصنع وفعالة للغاية في تقليل الانتفاخ وكذلك ألم المعدة، وفقاً لما ذكره موقع "onlymyhealth".مشروبات تساعد في التخلص من الانتفاخ:1- شاي الليمونمعروف جيداً لاستخدامه عند محاولة فقدان الوزن، و بما أن الليمون يؤدي إلى حرق الدهون، فهو يساعد في بناء الجسم، إلى جانب ذلك يعتبر مفيداً أيضاً للهضم، وإذا كنت تواجه مشكلات في الجهاز الهضمي باستمرار، فيجب عليك تضمين الليمون في نظامك الغذائي.2- الشمرتتمتع بذور الشمر بخصائص مهدئة وتبريد استثنائية، يمكن تناولها كلما شعرت باضطراب في المعدة، هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يستهلكون الشمر بعد تناول الوجبات، نظراً لأنه يمنع تراكم الغازات وهو السبب الرئيسي للانتفاخ، فالشمر والماء الدافئ هما أفضل علاج للانتفاخ.3- النعناعهو علاج آخر لتخفيف الانتفاخ بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون بشكل منتظم من الحموضة والإمساك، تجربة شاي النعناع للتخفيف من مشكلتهم، حيث أن هناك العديد من الفوائد الصحية التي تساعد في تنشيط نفس الشخص، وقد يكون للنعناع أيضاً فوائد أخرى لمحاربة رائحة الفم الكريهة.4- البابونجهذا النوع من الأعشاب له فوائد علاجية، فبجانب أنه يمكن شربه عندما تكون متوتراً أو غير قادر على النوم، يعتقد أن يساعد في علاج للانتفاخ أيضاً.5- شاي الزنجبيلتناول شاي الزنجبيل بدون حليب وسكر لمكافحة الانتفاخ، حيث يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وهو مفيد للمعدة، كما أنه يساعد في آلية حرق الدهون للمساعدة في بناء جسم أكثر رشاقة، وهذا جيد أيضاً لمواجهة الانتفاخ.