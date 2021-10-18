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صحة
تعرف على أخطر المشروبات على جسم الانسان
Lebanon 24
18-10-2021
|
10:00
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كشف الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية الصحية الروسي، ألكسندر مياسنيكوف في بث قناة "روسيا 1" فائدة وضرر عدد من المشروبات على صحة الانسان.
وقال مياسنيكوف إن المشروبات الغازية الحلوة تمثل أكبر خطر لصحة الإنسان، مشيرا بأسف إلى أن هذه المشروبات الخطيرة تباع اليوم في كل المحلات التجارية.
وأضاف: "إنها شيء يسبب مرض السكري والسمنة والسرطان في النهاية... وهذا بالفعل هو الطريق إلى اعتلال الصحة الشديد، ابتداء من هشاشة العظام إلى السرطان وأمراض القلب".
وأشار الطبيب إلى أنه حتى الماء العادي لا يجب شربه إلا عند الشعور بالعطش، مشددا في الوقت ذاته على أنه بشكل عام أقل خطورة على الصحة.
هذا وتحدث مياسنيكوف أيضا عن الخصائص المفيدة للشاي والقهوة، موضحا أن القهوة على وجه الخصوص تساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد. أما الشاي الأخضر فيتميز بدوره بتأثيره المضاد للسرطان.
وكان علماء من جامعة ريدينج البريطانية قد كشفوا عن مشروب يمكنه أن يطيل الحياة. ويدور الحديث في دراستهم عن ضرورية تناول كوب واحد على الأقل من الحليب يوميا. وأكد العلماء أن هذا يقلل من مستوى الكوليسترول في الجسم، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14%.
( نوفوستي)
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