22
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هكذا تحمي نفسك من "شيخوخة" الدماغ
Lebanon 24
18-10-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الخبير الروسي في علم النفس الفسيولوجي، رئيس مركز "نيروفيتنيس"، فياتشيسلاف ليبيديف، أن دماغ الإنسان يمكن أن يشيخ قبل الأوان بحلول سن الثلاثين، مشيرا إلى وجود طرق لمنع ذلك.
وقال الخبير في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" إن قدرة الناس على تذكر المعلومات الجديدة ينخفض مع مرور السنين، ويواجهون صعوبات في العمل في نظام تعدد المهام. وعبر عن اعتقاده بأن سبب ذلك قد يعود إلى ضعف الإدراك المرتبط بشيخوخة الدماغ، مشيرا إلى أن الأعراض مثل ضعف الذاكرة وانخفاض الأداء تحدث في الشباب إلى حد ما.
وأضاف: "هناك حالات عندما تظهر هذه المشاكل لا في سن الشيخوخة بل في سن مبكرة. مثلا كان رجل في سن لا يزيد عن 30 عاما يتمكن من تنفيذ كمية محددة من المهام، وكان يرد على كمية كبيرة من رسائل العمل وينفذ كمية كبيرة من المهام وفق واجباته، لكن بعد وقت ما بدأ يواجه صعوبات في تنفيذ هذا العمل".
ويرى الخبير أن أنماط الحياة الصحية يمكن أن تساعد في إبطاء تطور الضعف الإدراكي.
وتابع: "النوم والتغذية والنشاط البدني هي العناصر الأساسية الثلاثة اللازمة،. وإذا كان أحدهم مفقودا - أي أننا إما نأكل بشكل سيئ أو ننام بشكل غير منتظم أو نتحرك قليلا - فلن يعمل كل شيء آخر. هذه هي الركائز الثلاث لصحتنا المعرفية".
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
إستعدوا ايها اللبنانيون.. هذا ما ينتظركم هذا الاسبوع في سعر البنزين
Lebanon 24
إستعدوا ايها اللبنانيون.. هذا ما ينتظركم هذا الاسبوع في سعر البنزين
01:11 | 2021-10-18
18/10/2021 01:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج "فضائحي" لتنحية البيطار
Lebanon 24
مخرج "فضائحي" لتنحية البيطار
01:00 | 2021-10-18
18/10/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
06:00 | 2021-10-18
18/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-18
18/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج تميل إلى الحزن والكآبة والدموع.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج تميل إلى الحزن والكآبة والدموع.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-18
18/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-10-18
5 آلام في المعدة يجب عدما تجاهلها أبداً
12:00 | 2021-10-18
هذه الفيتامينات تزيد خطر الاصابة بالسرطان
10:00 | 2021-10-18
تعرف على أخطر المشروبات على جسم الانسان
08:00 | 2021-10-18
أعشاب تساعد في تخفيف الانتفاخ
05:00 | 2021-10-18
تمرين بسيط يقلل التوتر والاكتئاب.. ما هو؟
02:00 | 2021-10-18
أسباب لمرارة الفم.. تعرّف إليها
فيديو
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 02:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 02:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
07:19 | 2021-10-18
19/10/2021 02:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact