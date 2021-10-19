عبارات من الضروري تجنّب قولها تماماً للمريض النفسي!

يطلق العديد منكم أحياناً بعض الاحكام على الاشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، والتي يمكن أن تسبب لهم الكثير من الأذية وتؤخر عملية شفائهم. وللتعرّف على العبارات التي لا يجب قولها للمريض النفسي، تابعوا قراءة السطور القادمة.عبارات لا يجب قولها للمريض النفسياصرف تركيزك عن المشكلةيقول البعض منكم للمريض الذي يعاني من المشاكل النفسية "اصرف تركيزك عن المشكلة" وكأن هذا المرض عاديّ ولا يستلزم أيّ علاجٍ مناسب. بالعكس، يجب أن تمتنعوا عن قول هذه العبارة للمريض النفسي، وأن تحاولوا مساعدته من خلال تشجيعه على استشارة الطبيب النفسي، والحصول على العلاج النفسي المناسب.أنت مريض نفسياًإن أكثر عبارة يمكن أن تجرح المريض النفسي، على الرغم من إدراكه بحقيقة مريضه، هي "أنت مريض نفسياً". فهذه العبارة يمكن أن يفهمها كنوعٍ من الإهانة، ويمكن أن تذكّره مجدداً بمشكلته التي يحاول علاجها وتخطيها، خصوصاً أنها تؤثر بشكلٍ مباشرٍ على حياته وتزعجه.صديقي / ابن عمي / أخي يعاني من نفس المشكلةفي حين أن عبارة مثل هذه عادةً ما يتم إجراؤها كوسيلة لمحاولة تخفيف قلق المريض، يمكن أن يربطها ببعض المضاعفات الخطيرة التي واجهت أولئك الاشخاص (مثل الغنتحار) والشعور بالخوف أكثر.أنت تملك كلّ ما تحتاجه لتتحسّنفي الواقع، من المهم تجنب قول هذه العبارة للمريض النفسي، ذلك لأنها من الممكن أن تجعله يعتقد أنكم تتهمونه بالتقصير. وقد تجعلونه يعتقد أن كلّ المجهود الذي قام به للشفاء، لم يُجدي نفعاً.بعض النصائح للتعامل مع المريض النفسي- من المهم تشجيع كلّ من يظهر أيّ أعراضٍ مرتبطة بالصحة النفسية، كالإكتئاب، الرغبة بالإنتحار، العزلة وغيرها، على زيارة الطبيب النفسي وتشخيص المرض. في الواقع إن الطبيب، وبفضل بعض العلاجات المتوفرة مثل العلاج الإدراكي السلوكي وبعض الادوية، يمكن أن يساعد في السيطرة على المرض ما يسرّع من عملية الشفاء.- عدم التسرّع في إطلاق الاحكام على المريض النفسي، التعامل معه بشكلٍ مسؤول.