ارتفاع ضغط الدم يؤثر في عمر الدماغ

لا يزال التمتع بضغط دموي معتدل مفيداً للصحة، فنحن نعرف منذ بضعة أعوام - بفضل العديد من الدراسات - أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي يواجهون خطر شيخوخة الدماغ بشكل أسرع، كما أنهم عرضة للإصابة بالخرف وبأمراض القلب والشرايين، وحتى السكتة الدماغية.لكن دراسة حديثة نشرت في مجلة Frontiers in Aging Neuroscience كشفت أن الضغط الدموي المعتدل يسمح بمساعدة الدماغ على البقاء أكثر شباباً لفترة لا تقل عن 6 شهور مقارنة بالعمر الحقيقي للشخص.وأوضح الباحثون أن الضغط الدموي المرتفع يؤدي إلى شيخوخة الدماغ بشكل أسرع، لكنه يرفع أيضاً خطر الإصابة بأمراض عدة، بينها أمراض القلب، غير أن هذا الوضع يعني أيضاً الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في الضغط الدموي.وبينما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي ممن تتجاوز أعمارهم الـ 30 خلال السنوات الأخيرة، وصف الباحثون نتائج دراستهم بـ"المثيرة للاهتمام".ويقول البروفيسور والتر أبهاياراتنا المتخصص في أمراض القلب ورئيس الفريق البحثي إن من الضروري تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي مبكراً لتجنب ارتفاع الضغط الدموي بشكل كبير، بدلاً من انتظار تحول الوضع الى مشكلة صحية.ووفق أبهاياراتنا، فإن المقارنة بين شخص يعاني من ضغط دموي أكبر من 135/85 مع شخص قراءته هي 110/70 أظهرت أن العمر الدماغي للأخير أكثر شباباً بستة أشهر إذا ما احتسبنا عمره الحقيقي.وللتوصل إلى هذه النتائج درس الباحثون أكثر من 2000 مسح دماغي لنحو 686 شخصا يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 44 و76 عاماً.وجرى خلال الدراسة قياس الضغط الدموي لكل فرد، ثم قياسه أربع مرات خلال فترة تصل إلى 12 عاماً، وسمح ذلك بضبط العمر الدماغي لكل شخص بهدف تحديد الصحة العامة للدماغ.