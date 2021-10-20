عادة مضرة بالأسنان... كيف تتخلص منها؟

قد يمضغ الناس الثلج لإشباع الرغبة الشديدة في الجوع في بعض الحالات، لأنه يمكن أن يحاكي الإحساس بتناول الطعام دون ابتلاع السعرات الحرارية.وبالنسبة للآخرين، قد يكون قضم مكعبات الثلج مجرد عادة، حيث قد يساعد في تخفيف التوتر أو الاسترخاء.بغض النظر عن السبب، إنها عادة تستحق التوقف، وفقا لماثيو كوك، الأستاذ المساعد في طب أسنان الأطفال والتخدير، من جامعة بيتسبرغ للعلوم الصحية.ويعد مضغ الثلج ضارا بصحة فمك، وإذا لم تكن محظوظا، فقد يكلفك ذلك في النهاية رحلة باهظة الثمن إلى طبيب الأسنان أو أخصائي تقويم الأسنان.ويمكن أن يؤدي مضغ الثلج إلى تشققات في المينا، ما قد يؤدي إلى زيادة الحساسية للأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة.وإذا كسرت سنا عن طريق مضغ الثلج، فقد تحصل على تجويف - ثقب - في تلك السن. وذلك لأن الأحماض التي تنتجها البكتيريا يمكن أن تخترق الطبقة اللينة من الأسنان، العاج، بسهولة أكبر وتسبب تسوس الأسنان.وإذا كان لديك بالفعل حشوات أو تيجان أو قشرة، أو إذا كنت تضع تقويما، فإن مضغ الثلج يجعلك معرضا بشكل خاص لتلف الأسنان.واعتمادا على شدة المشكلة، قد يتطلب الإصلاح أي شيء من الحشو البسيط إلى قناة الجذر - وهو إجراء أكثر خطورة يتطلب التخدير.وهناك عدة طرق للتخلص من هذه العادة:1. قم بإذابة مكعبات الثلج في فمك: بدلا من طحن تلك المكعبات ، فقط ضعها في فمك واتركها تذوب. وسيدوم الإحساس البارد والمرطب لفترة أطول، ولن يضر بأسنانك أو لثتك.2. ضع في اعتبارك بدائل أكثر ليونة: قد يساعدك استبدال المكعبات العادية بأنواع أكثر ليونة من الثلج، مثل قطع الثلج. ومع ذلك، حاول الحد أو تجنب الآيس كريم الطري المنكه، لأنه يحتوي على الكثير من السكر، وهو أمر ضار بأسنانك.3. اقضم بصوت عال غذاء صحيا: تناول الجزر النيء، أو شرائح التفاح أو غيرها من الفواكه والخضروات الهشة فيمكن لهذه الأطعمة أن ترضي الرغبة في القرمشة، بينما تحفز تدفق اللعاب الذي يحمي فمك. وقد تساعد المادة الليفية أيضا في الحفاظ على نظافة أسنانك.وفي بعض الحالات، قد ينجم مضغ أو طحن الثلج عن نقص الحديد - وهي حالة تسمى pagophagia - على الرغم من أن سبب ذلك غير واضح.وعندما لا يساعد أي مما سبق شخصا ما على التوقف عن مضغ الثلج، فقد يتطلب الأمر إجراء تغييرات في النظام الغذائي أو تناول مكملات الحديد.تجدر الإشارة إلى أن العناية الجيدة بأسنانك أمر مهم، خاصة عندما تبلغ من العمر 12 عاما تقريبا.ويمكن أن يستمر بياض اللؤلؤ الدائم لبقية حياتك، خاصة إذا قمت بتنظيف أسنانك مرتين يوميا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.( ساينس ألرت)