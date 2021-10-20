صحة

نصائح طبية لمنع الإكزيما

Lebanon 24
20-10-2021 | 23:00
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مع اقتراب فصل الشتاء، تكون الأكزيما مصدر قلق كبير بين المصابين بها، فهي حالة جلدية تتسبب في حكة الجلد وتشققه واحمراره وخشونته في بعض الأحيان، و قد تسبب الأكزيما بثور، ويظهر الطفح الجلدي الناتج عن الأكزيما عادة على فروة الرأس والوجنتين، و من المحتمل أن يحك الشخص المصاب بالأكزيما ويفرك باستمرار، وقد يؤدي ذلك إلى التهابات جلدية، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".
وقال دكتور الأمراض الجلدية كيران لوهيا سيثي، إن نوبات الأكزيما تزداد سوءاً خلال فصل الشتاء، موضحاً أن هناك طرقاً لمنع تفاقم نوبات الأكزيما، والتقرير التالي يوضح 4 طرق طبية لتقليل الأعراض.
كيفية تحسين الأكزيما والوقاية من تفاقمها؟
1- تجنب استخدام أي صابون أو غسول للجسم على بشرتك أثناء الاستحمام، فقط اغسل نفسك بالماء العادي، سيكون هذا مفيداً لأنك لن تزعج حاجز البشرة.
2- تجنب الاستحمام لمدة تزيد عن 5 دقائق، استحم بماء فاتر وتجنب كل روتين الاستحمام خلال فصل الشتاء.
3- رطب بشرتك بانتظام باستخدام السيراميد، استخدم المرطبات ومستحضرات الجسم على بشرتك لمنع انتشار الأكزيما، حيث يمكن دهن غسول الجسم على الجلد من 2 إلى 3 مرات في اليوم إذا لزم الأمر.
4- يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 3 أن تساعد أيضاً في منع تفجر الأكزيما خلال فصل الشتاء، يمكنك تضمين أوميجا 3 الدهنية في النظام الغذائي الخاص بك عن طريق تناول المزيد من الجوز، سمك السلمون، بذور الكتان، بذور شيا، فول الصويا، والسردين، والماكريل، وغيرها، لذلك، في هذا الشتاء، تأكد من حصول بشرتك على رطوبة كافية في جميع الأوقات لمنع حدوث الأكزيما. 

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