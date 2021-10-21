صحة

مفاجأة عن "فيتامين د".. يمنع السمنة لهذا السبب!

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-877399-637703990157648813.jpg
Doc-P-877399-637703990157648813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر أمراض السمنة من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم في الوقت الحالي، بسبب التغذية السيئة، ونظام الحياة السريع وانخفاض الأنشطة البدنية. وفي هذا السياق، ربطت دراسة جديدة بين "فيتامين د" ومرض العصر، وعلى الرغم من أن هذا الرابط قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، إلا أن الأسباب والنتائج التي قدمتها الدراسة قد تجعل من الأمر جليا.
وأكد العلماء في مركز "تافتس نيو إنغلاند" الطبي أن المستويات المنخفضة من هذا المكون مرتبطة بزيادة دهون الجسم، بالإضافة إلى جعل الجسم مرشحا للإصابة بمرض السكري.

كما اعتبرت الدراسة بشكل واضح أن الأشخاص الذين يعانون من نقص "فيتامين د" لديهم فرصة أكبر لتراكم الأنسجة الدهنية حول البطن، فضلاً عن زيادة الوزن بسرعة وبالتالي تصبح السمنة أمرا واقعا.
التمثيل الغذائي وزيادة الوزن
يشار إلى أن العلماء يؤكدون أن "فيتامين الشمس" يلعب دورا مباشرا بعملية التمثيل الغذائي، ومسؤول عن الأداء الطبيعي وتطور كل من العضلات والأعصاب لذلك عند عدم توافر نسبة مناسبة منه في الجسم، تظهر أمراض العظام أو العضلات أو التنكس العصبي.

كذلك، يعتبر هذا الفيتامين الوحيد القابل للذوبان في جسم الإنسان، بالإضافة إلى أنه المركب الوحيد الذي يمكن تصنيعه في الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس، لكن المدخول اليومي الذي يحصل عليه الجسم عن طريق الجلد أو تناول الطعام يعتبر قليلا نسبيا. بحسب التقرير المنشور في موقع "tododisca".

إلى ذلك، أشار تقرير آخر نشر في مجلة "medicircle" الطبية الأميركية، إلى أن نقص "فيتامين د" يسهم بظهور مشاكل تتعلق بعملية التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، مع تراكم الكوليسترول في الجسم.
كما رصد الباحثون مشاكل أخرى مثل ارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع مستويات الكوليسترول، والتي تعتبر من أعراض اضطرابات التمثيل الغذائي.

يذكر أن هذا "الفيتامين" يلعب دورا أساسيا لدى كافة الكائنات الحية ومن بينها الإنسان، حيث يعتبر مسؤول عن امتصاص عنصري الكالسيوم والفوسفور التي تقوم بدورها بتمتين الهيكل العظمي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:00 | 2021-10-21
05:45 | 2021-10-21
05:00 | 2021-10-21
02:00 | 2021-10-21
23:00 | 2021-10-20
16:00 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website