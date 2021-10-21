عناصر غذائية يجب الحذر منها عند الإصابة ب نزلة برد

ينصح الأطباء، وفقاً لموقع فيتال المتخصص بالشؤون الصحية، بالامتناع عن تناول الوجبات السريعة، كونها غير صحية وتفتقر إلى الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للتعافي. فضلاً عن كون هذه الوجبات غنية بالدهون، ما يجعل الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضمها. وهذه الوجبات قد تؤدي إلى الإسهال أو الغثيان.وينصح بتناول وجبات محضرة في المنزل تحتوي على الخضروات التي تزود الجسم بالفيتامينات الضرورية للتعافي السريعابتعد عن الحلويات خلال إصابتك بنزلة البرد.ينصح بالابتعاد عن تناول الحلويات عند الإصابة بنزلة برد. وسبب ذلك إلى أن السكر يزيد من الإصابة بالتهابات ويُضعف جهاز المناعة الذي يكون مضطرباً في حالة المرض.يجب على المصابين بنزلة البرد، الامتناع عن تناول القهوة، خصوصاً في حال المعاناة من اضطرابات في الجهاز الهضمي. فالكافيين الموجود في القهوة له تأثير منشّط على الأمعاء وقد يؤدي إلى تهيجها، خصوصاً عند الإصابة بالإسهال.وللقهوة ايضاً تأثير مدر للبول، وبالتالي تفريغ الجسم من السوائل التي يحتاجها خلال فترة المرض.إذا كنت تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال خلال فترة إصابتك بنزلة البرد، يُنصح بالابتعاد عن الحليب ومشتقاته، خصوصاً تلك التي تحتوي على نسب عالية من الدهون. فاللاكتوز الموجود في الحليب وغيره من مشتقات الألبان قد يُهضم بشكل سيء، ما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال.