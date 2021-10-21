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صحة
عناصر غذائية يجب الحذر منها عند الإصابة ب نزلة برد
Lebanon 24
21-10-2021
|
11:29
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تتنوع الأعراض التي تسببها نزلة البرد التي تنتشر غالباً في فصلي الخريف والشتاء، منها: التهاب الحلق، سيلان الأنف، السعال وغير ذلك. في حين يلعب النظام الغذائي الجيد دوراً في تسريع عملية الشفاء. لكن هناك عناصر غذائية يجب الحذر منها خلال فترة الإصابة بنزلة البرد بحسب موقع DW الألماني، وهي كالآتي:
الوجبات السريعة
ينصح الأطباء، وفقاً لموقع فيتال المتخصص بالشؤون الصحية، بالامتناع عن تناول الوجبات السريعة، كونها غير صحية وتفتقر إلى الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للتعافي. فضلاً عن كون هذه الوجبات غنية بالدهون، ما يجعل الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضمها. وهذه الوجبات قد تؤدي إلى الإسهال أو الغثيان.
وينصح بتناول وجبات محضرة في المنزل تحتوي على الخضروات التي تزود الجسم بالفيتامينات الضرورية للتعافي السريع
الحلويات والسكريات
ابتعد عن الحلويات خلال إصابتك بنزلة البرد.
ينصح بالابتعاد عن تناول الحلويات عند الإصابة بنزلة برد. وسبب ذلك إلى أن السكر يزيد من الإصابة بالتهابات ويُضعف جهاز المناعة الذي يكون مضطرباً في حالة المرض.
القهوة
يجب على المصابين بنزلة البرد، الامتناع عن تناول القهوة، خصوصاً في حال المعاناة من اضطرابات في الجهاز الهضمي. فالكافيين الموجود في القهوة له تأثير منشّط على الأمعاء وقد يؤدي إلى تهيجها، خصوصاً عند الإصابة بالإسهال.
وللقهوة ايضاً تأثير مدر للبول، وبالتالي تفريغ الجسم من السوائل التي يحتاجها خلال فترة المرض.
الحليب ومشتقاته
إذا كنت تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال خلال فترة إصابتك بنزلة البرد، يُنصح بالابتعاد عن الحليب ومشتقاته، خصوصاً تلك التي تحتوي على نسب عالية من الدهون. فاللاكتوز الموجود في الحليب وغيره من مشتقات الألبان قد يُهضم بشكل سيء، ما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال.
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