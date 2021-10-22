نصائح لعيون بصحّة جيدة.. تعرّف إليها

يعدّ النظر من الحواس الأكثر أهمية، لكننا غالباً ما لا نهتم بصحة أعيننا، على الرغم من أن بعض التعديلات البسيطة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً. هذه بعض النصائح التي تسمح وفق موقع Coup d’œil بالمحافظة على صحة العيون، وأيضاً تجنب العديد من الأمراض التي تستهدفها.1- حماية العيونينصح أطباء العيون بارتداء نظارات شمسية ذات حماية مناسبة من الاشعة فوق البنفسجية في الخارج، والحرص أيضاً على ارتداء قبعة لحماية العيون.2- عدم النظر الى الشمس مباشرةيعد النظر إلى الشمس مضراً للغاية، خاصة إن كنتم تستخدمون منظاراً، كما يجب عدم التحديق في الشمس أثناء الكسوف، وحتى حين يكون الكسوف كلياً بسبب وجود أشعة فوق بنفسجية وأشعة تحت حمراء غير مرئيتين، يمكن أن تحرقا شبكية العين في بعض المناطق.3- الإضاءة الكافيةكلما كانت الإضاءة خافتة كان على العيون بذل مجهود أكبر، لترى جيداً. وفي مثل هذه الظروف يمكنها بسهولة أن تتعب، مما قد يسبب آلاماً في الرأس أو ضبابية في الرؤية أو جفاف العيون وحكّة، غير أن هذه الأعراض مؤقتة، ولا يتعلق الأمر بضرر دائم.4- فترات الراحةيمكن أن يسبب قضاء فترات طويلة في العمل على الحاسوب أو الهاتف الذكي، جفافاً في العين. فحين نشاهد شاشة رقمية، يقلّ رمش العين بنسبة تقل أحياناً عن 50 في المئة مقارنة بالوضع الطبيعي، ولهذا السبب ينصح المختصون بأخذ قسط من الراحة لمدة ربع ساعة بعد كل ساعتين من العمل مقابل الشاشة.5- الابتعاد عن الشاشاتمن الضروري أن تكون شاشة الكمبيوتر بعيدة على الأقل بمقدار 50 سنتيمتراً عنكم. ضعوا الحاسوب تحت مستوى العين مباشرة، وبهذه الطريقة سوف تحمي جفونكم جزءاً كبيراً من عيونكم التي ستتعرض للجفاف بشكل أقل.6- ضبط ضوء الهاتفإن كنتم في بيئة مظلمة، قلّلوا سطوع الشاشة، وإن كنتم تعملون في غرفة مشرقة ومضيئة، ارفعوا قليلاً سطوع شاشة الهاتف لأنها يجب أن تكون متناسبة مع الضوء في البيئة التي توجدون فيها.7- استخدام نظارات أو عدسات مناسبةإن كنتم ترتدون نظارات أو عدسات، تأكدوا من أنها تناسب فعلاً مستوى تصحيح النظر لديكم، والعمل الذي تمارسونه، كما ينبغي أن تستشيروا اختصاصياً في العيون بانتظام حتى تتابعوا بشكل جيد صحة عيونكم.8- رمش العيونيسمح رمش العيون باستمرار بالمحافظة على صحة العيون ورطوبتها، وهذا يعني أن هناك أوساخاً أقل في العيون، وغالباً ما تمكن رؤيتها، وأما الأشخاص الذين يعانون من جفاف في العيون، فيعانون كثيراً من رؤية ضبابية، ومن شعور بأن هناك رملاً في أعينهم.9- التهوية الجيدةيحُسّن الهواء النظيف من القدرة البصرية ويعزز سلامة العيون، لذلك ينصح المختصون باستخدام جهاز ترطيب الجو خاصة في حال تشغيل جهاز التكييف أو التدفئة، والمحافظة على درجة حرارة الغرفة في مستوى مقبول، فضلاً عن تجنب الدخان أو أي مصدر تلويث في المنزل، وترك النوافذ مفتوحة بانتظام للحصول على تهوية كافية.10 - التوقف عن التدخينلا يعدّ التدخين سيئاً فقط بالنسبة للرئتين أو الأوعية الدموية، وإنما أيضاً بالنسبة للعيون التي يزيد جفافها، كما يؤدي ضعف الأوعية الدموية غالباً إلى الإضرار بالشبكية، وكلما زاد التدخين زاد خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.