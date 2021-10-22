خطوات من أجل بشرة برّاقة.. تعرّف إليها

الحصول على بشرة ناعمة وجميلة وسعيدة هو حلم لمعظمنا. وفي حين أن هناك الكثير من الاقتراحات، إلا أن هناك بعض الأساسيات التي لا تتغيّر. علينا أن نفهم أن البشرة السعيدة هي عملية شاملة تتطلب من المرء العمل على بناء عادات صحية مقترنة بالعناية الجيدة بالبشرة.يقدم موقع indiatvnews بعض عادات العناية بالبشرة، التي تمت تجربتها واختبارها، والتي ستكون بمنزلة تذكير بأن العناية بالبشرة لا تحتاج إلى أن تكون معقدة، بل يجب أن تكون متسقة فقط.1 - نظّف ورطّبالخطوة الأولى والأبسط نحو بشرة صحية هي التنظيف والترطيب المنتظم، يُنصح باستخدام صابون مرطب للجسم يضمن حصول بشرتك على العناصر الغذائية الصحيحة وتبقى نضرة ومغذية.2 ـ نظام غذائي متوازنالبشرة الصحية هي نتيجة لنظام غذائي متوازن. يوفر الطعام الذي نتناوله اللبنات الأساسية لعمل أجسامنا بشكل صحي. العناصر الغذائية والمعادن والبروتينات الموجودة في الطعام تدعم إنتاج الكولاجين وأغشية الخلايا السليمة، وتحمي الجلد من الضغوطات الضارة، مثل التعرّض للأشعة فوق البنفسجية.3 ـ ابتسمعندما نبتسم يتحسّن تدفق الدم، ويتلقى الجلد المزيد من الأكسجين والمواد المغذية. يمكن أن يساعدك ذلك على تطوير بشرة أكثر صحة بالتناوب، كما أنه يتركك خالياً من الإجهاد، مما يجعلك تبدو سعيداً ومتألقاً.4 ـ اشرب الماء بما فيه الكفايةمع احتواء أجسامنا على %70 من الماء، فإن شرب كمية كافية من الماء هو أسهل طريقة للحفاظ على بشرتك صحية ورطبة. يساعد شرب الماء الكافي في طرد السموم من أجسامنا، ويمنع البثور وحب الشباب ويعزز مرونة الجلد.5 ـ حرّك جسمكهناك جانب آخر مهم لبشرة سعيدة وهو الحركة. عندما نتحرك أو نحرق السعرات الحرارية، ينتج الجسم مواد كيميائية تسمى «الإندورفين» تتفاعل مع المستقبلات في الدماغ وتحفز المشاعر الإيجابية والأفكار السعيدة. ينعكس هذا الشعور بالسعادة الخالصة والفرح على الجلد، وبالتالي امتلاك القدرة على تغيير حالتك المزاجية تماماً وإبقائك وبشرتك مشرقين.