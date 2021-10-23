ما هي أنواع المشروبات المفيدة في الصباح؟

على الرغم من أن هناك العديد من انواع الاطعمة المفيدة التي يمكن تناولها على وجبة الفطور، والتي تعزز الطاقة وتحسّن الصحة، الّا ان بعض المشروبات تلعب دوراً بارزاً ايضاً. ولكن، ما هي انواع المشروبات المفيدة التي يمكن تناولها في الصباح؟

شاي أخضريشتهر الشاي الأخضر بالفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها. فهذا النوع من الشاي مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمكم من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة، كما انه يساعد على فقدان الوزن. الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر، خصوصاً في الصباح، سيفيد بشرتكم أيضاً. من هنا، ننصحكم بإستبدال تناول فنجان القهوة الصباحي بكوبٍ من الشاي الأخضر.الماء مع العسل والقرفةإذا كنتم ترغبون بخسارة وزنكم والتخلص من تلك الكلوغرامات الزائدة، فالحلّ يكمن بتناول كوب من الماء في الصباح مع العسل والقرفة. يُعرف العسل بخصائصه في إنقاص الوزن، وعند تناوله على معدة فارغة ، فإنه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم وهو أمر مهم جداً لفقدان الوزن. القرفة هي عنصر آخر لحرق الدهون ويمكن أن تساعدكم على حرق الدهون بسرعة، طبعاً من خلال كبح الشهية.ماء جوز الهندهناك سبباً وجيهاً وراء شرب ماء جوز الهند خصوصاً في الصباح. ان ماء جوز الهند غنيّ بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم وحتى الكالسيوم، كما أنه مصدر كبير لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الجذور الحرة والسموم في الجسم.ماء الليمون مع بذور الشياكل من ماء الليمون وبذور الشيا مفيدان لفقدان الوزن، لذا سيكون الجمع بين هذين العنصرين رائعاً لفقدان الوزن وكذلك لصحتكم العامة. لتحضير هذا المشروب، تحتاجون إلى تناول كوب من الماء الدافئ وإضافة عصير نصف ليمونة إليه. يمكنكم أيضاً إضافة بضع قطرات من العسل حسب الرغبة.أضيفوا كمية صغيرة من مسحوق بذور الشيا إلى العصير، واشربوه كل صباح واستفيدوا من الفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها مثل فقدان الوزن وإزالة السموم وغيرها الكثير.