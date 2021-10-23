صحة

ما هي أنواع المشروبات المفيدة في الصباح؟

Lebanon 24
23-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-878153-637705691152740040.jpg
Doc-P-878153-637705691152740040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على الرغم من أن هناك العديد من انواع الاطعمة المفيدة التي يمكن تناولها على وجبة الفطور، والتي تعزز الطاقة وتحسّن الصحة، الّا ان بعض المشروبات تلعب دوراً بارزاً ايضاً. ولكن، ما هي انواع المشروبات المفيدة التي يمكن تناولها في الصباح؟

 
شاي أخضر

يشتهر الشاي الأخضر بالفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها. فهذا النوع من الشاي مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمكم من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة، كما انه يساعد على فقدان الوزن. الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر، خصوصاً في الصباح، سيفيد بشرتكم أيضاً. من هنا، ننصحكم بإستبدال تناول فنجان القهوة الصباحي بكوبٍ من الشاي الأخضر.


الماء مع العسل والقرفة

إذا كنتم ترغبون بخسارة وزنكم والتخلص من تلك الكلوغرامات الزائدة، فالحلّ يكمن بتناول كوب من الماء في الصباح مع العسل والقرفة. يُعرف العسل بخصائصه في إنقاص الوزن، وعند تناوله على معدة فارغة ، فإنه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم وهو أمر مهم جداً لفقدان الوزن. القرفة هي عنصر آخر لحرق الدهون ويمكن أن تساعدكم على حرق الدهون بسرعة، طبعاً من خلال كبح الشهية.


ماء جوز الهند

هناك سبباً وجيهاً وراء شرب ماء جوز الهند خصوصاً في الصباح. ان ماء جوز الهند غنيّ بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم وحتى الكالسيوم، كما أنه مصدر كبير لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الجذور الحرة والسموم في الجسم.


ماء الليمون مع بذور الشيا

كل من ماء الليمون وبذور الشيا مفيدان لفقدان الوزن، لذا سيكون الجمع بين هذين العنصرين رائعاً لفقدان الوزن وكذلك لصحتكم العامة. لتحضير هذا المشروب، تحتاجون إلى تناول كوب من الماء الدافئ وإضافة عصير نصف ليمونة إليه. يمكنكم أيضاً إضافة بضع قطرات من العسل حسب الرغبة.

أضيفوا كمية صغيرة من مسحوق بذور الشيا إلى العصير، واشربوه كل صباح واستفيدوا من الفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها مثل فقدان الوزن وإزالة السموم وغيرها الكثير.
المصدر: صحتي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:25 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
02:00 | 2021-10-25
00:00 | 2021-10-25
23:00 | 2021-10-24
16:00 | 2021-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website