هذه هي اعراض الاجهاد المزمن التي يجب التنبّه منها!

الإجهاد المزمن هو شعور دائم ومستمرّ بالتوتر يمكن أن يؤثر سلباً على صحتكم إذا لم يتمّ علاجه. يمكن أن يكون سببه الضغوط اليومية العائلية والمهنية أو بسبب بعض الاحداث الأليمة، ويحدث عندما يعاني الجسم من ضغوط ذات تواتر أو شدة بحيث لا يتمتع الجهاز العصبي اللاإرادي بفرصة كافية لتفعيل استجابة الاسترخاء بشكل منتظم. ولكن، ما هي اهم اعراض الاجهاد المزمن؟الصداعلقد وجدت العديد من الدراسات الصداع يعتبر من بين اهم عراض الاجهاد المزمن، وهي حالة تتميز بألم في منطقة الرأس أو الرقبة. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 267 شخصاً يعانون من الصداع المزمن أن الاجهاد المزمن كان السبب الرئيسي الكامن وراءه. كما وأظهرت الدراسة أن زيادة شدة التوتر مرتبطة بزيادة عدد أيام الصداع التي يتم الشعور بها شهرياً.الالمالأوجاع والآلام شكوى شائعة يمكن أن تنتج عن زيادة مستويات التوتر وعن الاجهاد المزمن. وجدت إحدى الدراسات أن زيادة مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول قد تترافق مع الألم المزمن.ضعف المناعةإذا كنتم تعانون باستمرار من الزكام، فقد يكون السبب هو التوتر والاجهاد المزمن. قد يؤثر الإجهاد على جهازكم المناعي ويمكن أن يتسبب ذلك في زيادة التعرض للعدوى. في إحدى الدراسات، تم حقن 61 من كبار السن بلقاح الإنفلونزا. وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن لديهم استجابة مناعية ضعيفة للقاح، مما يشير إلى أن الإجهاد قد يكون مرتبطاً بانخفاض المناعة.التغييرات في الرغبة الجنسيةيعاني العديد من الأشخاص من تغيرات في رغبتهم الجنسية عندما يعانون من الاجهاد المزمن. قيمت إحدى الدراسات الصغيرة مستويات التوتر لدى 30 امرأة ثم قاست استثارتهن أثناء مشاهدة فيلم مثير. ان اللواتي يعانين من مستويات عالية من الاجهاد المزمن ابلغن عن انخفاضاً كبيراً في الرغبة الجنسية.