صحة

اليكم أبرز فوائد تطعيم الأطفال ضد كورونا

Lebanon 24
23-10-2021 | 12:00
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قال علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن فوائد إعطاء لقاح "فايزر"-"بيونتيك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما تفوق مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب.

وقال مصنعو اللقاح في وقت سابق أمس الجمعة إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 في المئة ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نشرت قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين من المقرر أن تصوت يوم الثلاثاء على ما إذا كانت ستوصي إدارة الأغذية والعقاقير بترخيص اللقاح للفئة العمرية الصغيرة.

وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح "فايزر"-"بيونتيك" فسيكون أول لقاح لكوفيد-19 لهذه الفئة العمرية ويمكن أن يكون اللقاح متاحا في الولايات المتحدة في أوائل تشرين الثاني.
( رويترز)

المصدر: 24 - رويترز
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