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صحة
معلومات جديدة حول تطعيم الحوامل والمرضعات... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
23-10-2021
|
14:00
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قال كبير الأطباء في مستشفى "فيلاتوف" الـ15 التابع لإدارة الصحة في موسكو، فاليري فيكوركو، إنه لا يوصي بأن تتلقى النساء المرضعات لقاحا ضد "كوفيد – 19"،
ولكن أثناء الحمل يمكن تطعيمهن.
جاء ذلك على لسانه في مقابلة أجرتها معه يوم 21 أكتوبر إذاعة "أصداء موسكو" الروسية حيث أجاب عن سؤال موجه إليه عما إذا كانت الرضاعة مانعا لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا.
"وأوضح قائلا :" لا يمكنني قول أي شيء بشأن الحمل، ولكن هناك الكثير من الدراسات، بما في ذلك بحوث علمية روسية، تفيد بأنه يمكن استخدام التطعيم أثناء الحمل، وفيما يتعلق بفترة الرضاعة، فإنني لا أوصي المرضعات بتلقي لقاح".
وأشار في الوقت ذاته إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا الخطير للغاية بدأن في دخول مستشفى الولادة وهن لا يتحملن في حقيقة الأمر المسؤوليه عن أنفسهن فحسب بل وعن الطفل أيضا، وغالبا ما يكون لدى الأطفال المولودين لدى أمهات مصابات بفيروس كورونا اختبار سلبي لـ "بي سي إر" (اختبار وجود فيروس كورونا)، ولكن إذا كان الاختبار ايجابيا، فهذا يدل على إصابة الطفل بـ"كوفيد – 19"، فيتم نقله إلى مستشفى الأطفال.
( نوفوستي)
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