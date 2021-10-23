صحة

ما هي أضرار تناول اللحوم المصنّعة على الصحة؟

Lebanon 24
23-10-2021 | 08:00
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اللحوم المصنّعة بأنواعها المتعددة من الأطعمة التي يكثر إستهلاكها، إلّا أنّه يجب الإنتباه كثيراً للمخاطر الصحية الناتجة عن الإفراط بتناولها. فهذه اللحوم يتم حفظها بعدة طرق من التدخين، التمليح، التجميد أو المعالجة وبالطبع يتمّ إضافة كمية من المواد المصنعة معها لتصبح جاهزة للبيع في الأسواق. كما أنّها من المواد الغذائية التي ترتفع بها السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي بالأصل تؤثر سلباً على صحة الجسم.

لذا ما هي أضرار اللحوم المصنعة؟

الإصابة بالسرطان

في أعلى قائمة أضرار اللحوم المصنعة تحتّل الأمراض السرطانية المرتبة الأولى، وذلك يُعتبر ناقوس الخطر الذي يواجهه الشخص عند تناول هذه الأطعمة. فبسبب المواد الصناعية الكثيرة التي تُضاف على اللحوم فستعزز من خطر الإصابة بالسرطان ونمو الخلايا السرطانية في الجسم.


أمراض القلب والشرايين

تزيد اللحوم المصنعة من فرصة الإصابة بالأمراض الخطيرة التي يتعرض لها القلب والشرايين، وذلك بسبب نسبة الدهون المضرّة الموجودة فيها والتي تتكدّس بالجسم وبالتالي ستؤثر حتماً على القلب.


زيادة الوزن

تعتبر زيادة الوزن من المخاطر التي ستواجهونها عند تناول الأطعمة المصنعة بشكلٍ دائم، وبالطبع يعود السبب لنسبة السعرات الحرارية فيها وأيضاً كمية الدهون المشبعة والغير صحية التي ستتسرب نحو البطن مع كل وجبة نحصل عليها ترتكز على هذا النوع من اللحوم.


خطر على صحة الحامل

في الكثير من الأحيان يمنع على الحامل تناول اللحوم المصنعة، أو بالتقليل من إستهلاكها وذلك منعاً لإصابتها بأنواع كثيرة من البكتيريا، الطفيليات والسالمونيلا أيضاً، وهنا نجد أنّها مضرة لصحتها ولصحة الجنين.
المصدر: صحتي
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