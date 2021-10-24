صحة

هذا ما يحصل إذا امتنعتم عن تناول الخبز لفترة

Lebanon 24
24-10-2021 | 08:00
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شدد تقرير لموقع "eat this not that على أهمية تناول الخبز بالنسبة للجسم، ولفت إلى ان من يرفض إضافة الخبز الى الوجبات يمكنه العثور على خيارات بديلة من الخبز الصحي، وذلك كي يحصل على كمية كافية من الخبز غنية بالعناصر الغذائية الكافية من الحبوب والضرورية للجسم.

 

ولخص التقرير أضرار الامتناع عن تناول الخبز بانخفاض مستوى الطاقة، فرغم أن الخبز والحبوب والكربوهيدرات بشكل عام لها سمعة سيئة، ولكنها أفضل مصدر للطاقة في للجسم والدماغ. وكذلك يسبب نقص الألياف الغذائية ونقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم.

 

وذكر التقرير أن المعلومات التي تم جمعها من الدراسة الاستقصائية الوطنية لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة الأميركية ، وجد أن بعض البالغين يتعرضون لانخفاض بنسبة 10% في مستويات الطاقة لأنهم لا يتناولوا الحبوب المكررة، مما أدى إلى نقص نظامهم الغذائي من العناصر الغذائية الضرورية مثل الألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد.

 

ولفت إلى أنه "في نظام غذائي صحي ومتوازن في أي مكان، فإن 40% إلى 60% من السعرات الحرارية يجب أن تأتي من الكربوهيدرات، وهذا يمكن أن يشمل الخبز والحبوب".

 

وأكد أن تناول الكربوهيدرات باعتدال أمر جيد، فهي تساعد على إعطاء الطاقة للجسم، خاصة أثناء أي نشاط بدني. وبالتالي من يرغب بتقليل السعرات الحرارية الناتجة عن تناول الخبز يتحتم عليه أن يستبدلها بخيارات أخرى صحية تؤمن حصوله على الفوائد نفسها.

المصدر: لها
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