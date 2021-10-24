السمنة تزيد خطر إصابة الطفل بالربو

تحذر التقارير الطبية من ارتفاع نسبة الإصابة بالسمنة بين الأطفال، وذلك بسبب نمط الحياة الذي يعتمد على الجلوس طويلاً أمام الشاشات، وعدم النشاط الحركي، بالإضافة إلى الأنظمة الغذائية غير الصحية، التي تعتمد على الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والسكريات والمشروبات الغازية. لكن خطورة السمنة على الأطفال تتزايد يوماً بعد يوم، ما يعطي مؤشراً خطيراً للأمهات، بضرورة تغيير نمط حياة أطفالهن إلى نمط صحي يعتمد على الطعام الصحي المتوازن، والنشاط الحركي، مع الحد من استخدام الأجهزة الذكية والشاشات.وأخيراً، صدر تقرير ألماني يحذر الأمهات من وجود صلة بين السمنة وإصابة الأطفال بالربو، حيث إن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، يعني ارتفاع نسبة النسيج الدهني، الذي يزيد من حدوث الالتهاب داخل الجسم، ما يزيد الضغط على الشعب الهوائية، وبالتالي يرتفع خطر الإصابة بالربو.لذا احرصي على أن يتناول طفلك الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، والابتعاد عن الأطعمة السريعة والدهون المشبعة والسكريات، علاوة على تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة، واللعب في الهواء الطلق.