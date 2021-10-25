صحة

النوم يحمي الدماغ من الخطر.. دراسة تكشف نتائج مهمة

Lebanon 24
25-10-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-878811-637707478249165918.jpg
Doc-P-878811-637707478249165918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت دراسة طبية حديثة أن كبار السن الذين يحصلون على ست إلى ثماني ساعات من النوم المتواصل والجيد يوميا يحافظون على  أدمغتهم من التعرض للتدهور المعرفي فضلا عن إبقائها تعمل بنشاط.

وراقب الباحثون في الدراسة، التي أجريت في جامعة واشنطن، أنماط نوم 100 من كبار السن لمدة أربع سنوات ونصف لمعرفة مدى تعرضهم للتدهور المعرفي.

ولم يكن لدى معظمهم (88) مشاكل معرفية من قبل، وكان 11 منهم يعانون من ضعف خفيف للغاية. وكان متوسط عمر المشاركين هو 75 عاما أثناء إجراء الدراسة.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين ينامون من ست إلى ثماني ساعات حافظوا على "استقرار" الأداء المعرفي لأدمغتهم، بينما  انخفضت القدرات المعرفية للمجموعات التي كانت تنام أقل من 4.5 أو أكثر من 6.5 ساعة في الليلة.

وقال الدكتور بريندان لوسي، المؤلف المشارك في الدراسة، في بيان: "تشير دراستنا إلى أن هناك نطاقا متوسطا أو" بقعة مريحة " لإجمالي وقت النوم حيث كان الأداء المعرفي مستقرا بمرور الوقت"، وفق "سي أن أن".

وقالت "سي أن أن" إن "النقطة المريحة" هي النوم بشكل مستمر من خلال مراحل النوم الأربع، من أربع إلى ست مرات كل ليلة. ونظرا لأن كل دورة تستغرق 90 دقيقة تقريبا، يحتاج معظم الأشخاص من سبع إلى ثماني ساعات من النوم غير المتقطع نسبيا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار المؤلف المشارك الدكتور ديفيد هولتزمان، المدير العلمي لمركز الأمل للاضطرابات العصبية في كلية الطب بجامعة واشنطن إلى أنه "ليس فقط أولئك الذين لديهم فترات نوم قصيرة" يعانون من هذه المشاكل "ولكن أيضا أولئك الذين ينامون لفترات طويلة يعانون من تدهور معرفي أكثر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2021-10-26
06:00 | 2021-10-26
23:00 | 2021-10-25
21:00 | 2021-10-25
19:00 | 2021-10-25
17:00 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website