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صحة
متى يجب ألا تتناول المضادات الحيوية... اليكم ما يقوله الاطباء
Lebanon 24
25-10-2021
|
15:00
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تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن الحالات التي يجب ألا تتناول المضادات الحيوية فيها.
حث الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف على قناة "روسيا 1" على التوقف عن تناول المضادات الحيوية للأشخاص الذين يعانون من السعال والتهاب الشعب الهوائية الفيروسي.
وفقا له، فإن هذه الأدوية تتوقف عن العمل مع الاستخدام غير المنضبط.
وقال: "لديك التهاب في الحلق - لا يجب تناول المضادات الحيوية، والتهاب الشعب الهوائية - لا تحتاج إلى مضادات حيوية. فقط انتظر، خذ مضادات السعال. انظر، ربما لا يكون فيروسي (التهاب الشعب الهوائية)، لأنه في معظم الحالات غير فيروسي".
وأكد الطبيب أيضا أنه يجب ألا تتناول المضادات الحيوية في حال وجود التهاب في الجيوب الأنفية.
وأوضح: "لقد سئمت من القول: يمكنك تناول المضادات الحيوية خارج المستشفى عندما يكون لديك التهاب في الحلق العقدي مع درجة حرارة 40 للوقاية من أمراض القلب، عندما يكون لديك عدوى في الأعضاء التناسلية أو لديك التهاب رئوي، وتعالجها في المنزل".
خلص مياسنيكوف إلى أن المضادات الحيوية ليست مناسبة للعلاج الأولي لالتهاب الشعب الهوائية.
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