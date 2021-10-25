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صحة
عند قياس الضغط... انتبه لهذه التفاصيل
Lebanon 24
25-10-2021
|
19:00
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أكد الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، أنه عند قياس الضغط، سيظهر المقياس أرقاما غير صحيحة إذا تم شد رباطه حول الذراع بإحكام شديد.
وقال في مداخلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: إذا أفرطت في إحكام الرباط، فسيظهر ضغطك أكثر مما هو عليه".
ونصح مياسنيكوف برفع الكف بحيث تكون حافتها على ارتفاع 2 إلى 3 سم فوق مفصل الكوع.
وقال: "يجب وضع اليد بحيث تكون على مستوى القلب، وإلا فإن الجهاز سيعطي قراءات أعلى مما هي عليه".
ووفقا لمياسنيكوف، فإن القراءة للشخص السليم، هي 119 إلى 79، أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة فتكون 125-139 إلى 80.
(تاس)
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