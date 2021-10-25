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صحة
لأول مرة.. نشر صورة سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد
Lebanon 24
25-10-2021
|
23:00
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وفقا لبيانات وكالة حماية حقوق المستهلك الروسية، تم إنماء هذا الفيروس في الخلايا الظهارية في كلية القرد الأخضر الإفريقي.
ويشير المكتب الإعلامي للوكالة، إلى أن الخبراء استخدموا كاميرا المجهر الإلكتروني لتصوير سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أدرجت سلالة "دلتا" في قائمة طفرات فيروس SARS-CoV-1، مشيرة إلى أنها "مثيرة للقلق". وتتضمن هذه القائمة بالإضافة إلى "دلتا" طفرة "ألفا" التي اكتشفت في بريطانيا، وطفرة "بيتا" التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، و طفرة "غاما" التي اكتشفت في البرازيل. ولكن "دلتا" تثير اهتمام العلماء أكثر منها، لأنها مستمرة في التحور.
وقال فلاديمير غوشين، مدير مختبر آليات تباين الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، إن العلماء الروس اكتشفوا 60 متحورا لسلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد.
ومن جانبه أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز غاماليا، أن فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد متحور "دلتا" هي بين 83 و94 بالمئة، اعتمادا على بعض المؤشرات وكيفية احتسابها.
ووفقا لبيانات الجامعات الأمريكية والإسرائيلية تتراوح فعالية لقاحي فايزر وموديرنا بين 40 و52 بالمئة.
المصدر:
روسيا اليوم
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