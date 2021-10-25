صحة

لأول مرة.. نشر صورة سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد

Lebanon 24
25-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-879028-637707803221159977.jpg
Doc-P-879028-637707803221159977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وفقا لبيانات وكالة حماية حقوق المستهلك الروسية، تم إنماء هذا الفيروس في الخلايا الظهارية في كلية القرد الأخضر الإفريقي.
ويشير المكتب الإعلامي للوكالة، إلى أن الخبراء استخدموا كاميرا المجهر الإلكتروني لتصوير سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أدرجت سلالة "دلتا" في قائمة طفرات فيروس SARS-CoV-1، مشيرة إلى أنها "مثيرة للقلق". وتتضمن هذه القائمة بالإضافة إلى "دلتا" طفرة "ألفا" التي اكتشفت في بريطانيا، وطفرة "بيتا" التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، و طفرة "غاما" التي اكتشفت في البرازيل. ولكن "دلتا" تثير اهتمام العلماء أكثر منها، لأنها مستمرة في التحور.
 


وقال فلاديمير غوشين، مدير مختبر آليات تباين الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا لبحوث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، إن العلماء الروس اكتشفوا 60 متحورا لسلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد.
ومن جانبه أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز غاماليا، أن فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد متحور "دلتا" هي بين 83 و94 بالمئة، اعتمادا على بعض المؤشرات وكيفية احتسابها.
ووفقا لبيانات الجامعات الأمريكية والإسرائيلية تتراوح فعالية لقاحي فايزر وموديرنا بين 40 و52 بالمئة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2021-10-26
06:00 | 2021-10-26
21:00 | 2021-10-25
19:00 | 2021-10-25
17:00 | 2021-10-25
15:00 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website