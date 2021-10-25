لأول مرة.. نشر صورة سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد

وفقا لبيانات وكالة حماية حقوق المستهلك الروسية، تم إنماء هذا الفيروس في الخلايا الظهارية في كلية القرد الأخضر الإفريقي.



ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أدرجت سلالة "دلتا" في قائمة طفرات فيروس SARS-CoV-1، مشيرة إلى أنها "مثيرة للقلق". وتتضمن هذه القائمة بالإضافة إلى "دلتا" طفرة "ألفا" التي اكتشفت في بريطانيا، وطفرة "بيتا" التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، و طفرة "غاما" التي اكتشفت في البرازيل. ولكن "دلتا" تثير اهتمام العلماء أكثر منها، لأنها مستمرة في التحور. ويشير المكتب الإعلامي للوكالة، إلى أن الخبراء استخدموا كاميرا المجهر الإلكتروني لتصوير سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد.ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أدرجت سلالة "دلتا" في قائمة طفرات فيروس SARS-CoV-1، مشيرة إلى أنها "مثيرة للقلق". وتتضمن هذه القائمة بالإضافة إلى "دلتا" طفرة "ألفا" التي اكتشفت في بريطانيا، وطفرة "بيتا" التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، و طفرة "غاما" التي اكتشفت في البرازيل. ولكن "دلتا" تثير اهتمام العلماء أكثر منها، لأنها مستمرة في التحور.