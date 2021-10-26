صحة

شرب الماء مع الطعام.. مضر أم مفيد لصحتنا؟

Lebanon 24
26-10-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-879200-637708310404085822.jpg
Doc-P-879200-637708310404085822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تختلف عادات الناس في تناولهم للطعام، ويختلف أيضا تفضيلهم لشرب الماء مع الاكل أو بعده سواء كان ذلك برغبتهم أو بسبب ما سمعوه من آراء كثيرة في هذا الشأن المثير دائما للجدل!
 
هل شرب الماء مع الاكل مضر؟
 
 لا شك سواء كان شرب الماء مفيد أو ضار، أن شرب الكثير من الماء أثناء تناول الطعام سيقوم بـ:
 
-التداخل مع النسبة المطلوبة من المادة الصفراء التي يفرزها الكبد وحمض المعدة أيضا وبالتالي يؤثر عليهما.
-التأثير على عملية الهضم ويبطئ منها ويصعب قدرة الجسم على إنتاج الإنزيمات الهاضمة المطلوبة لهضم الطعام بشكل سليم.
-بدون هذا الهضم السليم يمكن أن يحدث تراكم للنفايات السامة بصرف النظر عن الطعام الذي أكلته.
-في حال شربك للمشروبات الحمضية والغازية أو الكحوليات سيؤدي ذلك إلى جفاف اللعاب الذي تنتجه الغدد لديك وبالتالي صعوبة هضم الطعام.
-تناول المشروبات الباردة تقوم بجعل عملية الهضم بطيئة ويمكن أن تسبب التشنج لبعض الأفراد.
 
لذلك يعتبر شرب الماء بعد الاكل وقبله هو الوضع الأفضل لك، حيث أنه هناك إجماع على أن شرب الماء قبل الاكل بمقدار 30 دقيقة من شأنه أن يحافظ على ترطيب جسمك وبالتالي عملية هضم سليمة.
 
سيكون من المفيد شرب الماء بعد تناولك الطعام بـ 30 دقيقة فهو سيساعد على ترطيب الجسم من خلال الأجزاء الأخيرة من الهضم و تجديد السوائل المفقودة من عملية الهضم.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-10-26
15:00 | 2021-10-26
14:00 | 2021-10-26
13:00 | 2021-10-26
11:00 | 2021-10-26
09:07 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website