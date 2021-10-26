شرب الماء مع الطعام.. مضر أم مفيد لصحتنا؟

تختلف عادات الناس في تناولهم للطعام، ويختلف أيضا تفضيلهم لشرب الماء مع الاكل أو بعده سواء كان ذلك برغبتهم أو بسبب ما سمعوه من آراء كثيرة في هذا الشأن المثير دائما للجدل!



هل شرب الماء مع الاكل مضر؟

لا شك سواء كان شرب الماء مفيد أو ضار، أن شرب الكثير من الماء أثناء تناول الطعام سيقوم بـ:

-التداخل مع النسبة المطلوبة من المادة الصفراء التي يفرزها الكبد وحمض المعدة أيضا وبالتالي يؤثر عليهما.

-التأثير على عملية الهضم ويبطئ منها ويصعب قدرة الجسم على إنتاج الإنزيمات الهاضمة المطلوبة لهضم الطعام بشكل سليم.

-بدون هذا الهضم السليم يمكن أن يحدث تراكم للنفايات السامة بصرف النظر عن الطعام الذي أكلته.

-في حال شربك للمشروبات الحمضية والغازية أو الكحوليات سيؤدي ذلك إلى جفاف اللعاب الذي تنتجه الغدد لديك وبالتالي صعوبة هضم الطعام.

-تناول المشروبات الباردة تقوم بجعل عملية الهضم بطيئة ويمكن أن تسبب التشنج لبعض الأفراد.

لذلك يعتبر شرب الماء بعد الاكل وقبله هو الوضع الأفضل لك، حيث أنه هناك إجماع على أن شرب الماء قبل الاكل بمقدار 30 دقيقة من شأنه أن يحافظ على ترطيب جسمك وبالتالي عملية هضم سليمة.

سيكون من المفيد شرب الماء بعد تناولك الطعام بـ 30 دقيقة فهو سيساعد على ترطيب الجسم من خلال الأجزاء الأخيرة من الهضم و تجديد السوائل المفقودة من عملية الهضم.



