هذا ما يفعله بك نقص فيتامين ب 12

مع توافر العديد من المصادر المختلفة لفيتامين B12، فقد يبدو من المستحيل تقريباً حدوث نقص في هذا الفيتامين الموجود في كل شيء من البيض والتونة واللحوم والدجاج والحليب والزبادي. يوجد الفيتامين أيضاً في شكل مكمل غذائي. ومع ذلك، فلا يزال من الممكن إصابة شخص ما بنقص فيتامين ب 12.عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ب 12 يكون ذلك بسبب أن أجسامنا لا تمتص الكثير من هذا الفيتامين، بغض النظر عن كمية الطعام أو المكملات الغذائية التي نتناولها. لكن هذا ليس كل شيء. فمع تقدمنا في العمر، نميل إلى تناول كميات أقل من الفيتامين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعمليات الجراحية وبعض الأدوية وأمراض مثل الذئبة وكرون أن تزيد من احتمالات انخفاض مستوى الفيتامين في الجسم.من دون كمية كافية من فيتامين ب 12 قد تواجه حالة تسمى «الذهان»، وقد تعاني من الهلوسة، مثل سماع الموسيقى في حالة عدم تشغيلها. وسواء كان انخفاض B12 هو السبب أم لا، فإن على أي شخص يعاني من الهلوسة أو التوهم استشارة الطبيب على الفور. ويورد موقع «ليف سترونغ» أعراضاً أخرى لنقص فيتامين ب 12:1 - الشعور بالاكتئابهناك رابط مؤكد بين نقص فيتامين ب 12 والاكتئاب، ولكن لا يزال من غير المعروف كيف يرتبط فيتامين ب 12 بالحالة المزاجية. فالاكتئاب أحد أعراض نقص فيتامين ب 12. ولكن لسوء الحظ أن B12 ليس علاجاً فعّالاً للاكتئاب.2 - كسور العظامعلى الرغم من كل ما تعلمناه عن جسم الإنسان، فلا تزال هناك جوانب منه لا نفهمها تماماً، منها أن عدم توافر كمية كافية من فيتامين ب 12 يؤثر في كثافة العظام، وبالتالي سهولة تعرضها للكسر.3 - مشاكل في الرؤيةفقدان البصر من نقص فيتامين ب 12 ليس أمراً شائعاً. مع ذلك، فيمكن أن يحدث ذلك حتى إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على كميات كافية من B12. ويمكن أن يؤدي تجاهل التغييرات في الرؤية إلى تأثر البصر بشكل دائم.4 - النوباتنقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤثر في الدماغ، فليس من المستغرب أن تكون النوبات من الأعراض المحتملة لنقص فيتامين ب 12. وتحدث النوبة عندما يرسل الدماغ نبضات كهربائية غير طبيعية. نتيجة لذلك، يمكن أن يبدأ الشخص في التشنج وقد يفقد وعيه.5 - طنين الأذنإذا ذهبت إلى حفلة لموسيقى الروك وحدث لك طنين في أذنك (المعروف أيضاً باسم الرنين المستمر في الأذنين)، فربما تكون تعاني من نقص فيتامين ب 12، الذي قد يسبب لك مجموعة من المشكلات الصحية تتراوح بين القلق ومشاكل النوم إلى مشكلات في التركيز والذاكرة.6 - مشاكل النوميمكن لأشياء كثيرة أن تعطل النوم الجيد ليلاً بحيث يصعب تحديد السبب بدقة. بالطبع، من السهل التعامل مع الحالات الواضحة، مثل تناول الكثير من الكافيين. لكن نقص الفيتامين يمكن أن يسبب الأرق.7 - فرط نشاط المثانة أو خمولهايمكن أن يكون لتلف الأعصاب الناتج عن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 عدد من التأثيرات في الجسم، ومن الآثار أنك قد تشعر بفرط نشاط المثانة أو خمولها.8 - سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامهايمكن أن تكون التغييرات في معدل ضربات القلب في حالة الراحة إشارة إلى نقص في فيتامين B12، حيث إذا تم تجاهل هذه الأعراض، فيمكن أن تتطور إلى مشاكل صحية خطيرة تتعلّق بالقلب.9 - الدوخة والدوارتخيل أنك تقضي وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء، تشاهد التلفاز. وحين تقف فجأة تشعر بدوار وتسقط على الأريكة. إذا حدث لك ذلك، فابحث عن فيتامين ب 12.