أول صورة لمتحور دلتا.. اليكم كيف يبدو في جسم الانسان





لكن لأول مرة، نشر مركز أبحاث "Vector" الروسي صورًا لسلالة دلتا المتحورة، والتي تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني.



وقال المركز في بيان، بحسب ما نقلت وسائل اعلام روسية "إن السلالة المتحورة للفيروس نمت صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الإفريقي". بعد أن أطلق شهية الفيروس مجددا، بدأ متحور دلتا من كورونا ينتشر في أكثر من بلد حول العالم، بينما انكب العلماء على دراسته.لكن لأول مرة، نشر مركز أبحاث "Vector" الروسي صورًا لسلالة دلتا المتحورة، والتي تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني.وقال المركز في بيان، بحسب ما نقلت وسائل اعلام روسية "إن السلالة المتحورة للفيروس نمت صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الإفريقي".





بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى طيلة مدة إزالته من الجسم، مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء منه.



أعراض المتحور

فيما أوضحت أن الأعراض الرئيسية تتمثل في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة. وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حددت السلالة الهندية (دلتا)، المسماة "B.1.617"، في تشرين الأول 2020، مشيرة إلى أنها تتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان.بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى طيلة مدة إزالته من الجسم، مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء منه.أعراض المتحورفيما أوضحت أن الأعراض الرئيسية تتمثل في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة.



علاوة على ذلك، عادة لا تختفي لدى المصابين بدلتا حاسة الشم ولا يعانون من السعال. علاوة على ذلك، عادة لا تختفي لدى المصابين بدلتا حاسة الشم ولا يعانون من السعال.

لكن هذا النوع تتميز أعراضه وفقًا للخبراء، بألم في البطن وقيء وإفرازات غزيرة من الأنف، كما هو الحال مع الإنفلونزا، ومن الممكن الشعور بالتعب السريع والاكتئاب واليأس.



شديد العدوى

كما اعتبرت الصحة العالمية أن "دلتا" شديد العدوى، بحوالي ضعف قدرة المتحورات السابقة.



ومع ذلك، أوضحت ان الاحتياطات نفسها، مثل تجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافة التباعد عن الآخرين، وارتداء الكمامات، يجب هي التي يجب تطبيقها مع المتحور "دلتا".