صحة

انتبه... للفياغرا مجموعة آثار جانبية

Lebanon 24
27-10-2021 | 10:11
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تُستخدم الفياغرا على نطاق واسع حول العالم في علاج الضعف الجنسي عن طريق زيادة تدفق الدم إلى العضو الذكري.

ويعد عقار "سيلدينافيل" نوعا من الفياغرا، ومثل الأدوية الأخرى، فإن له آثارا جانبية محتملة بما في ذلك التأثير على الرؤية.

ويعتبر هذا التأثير الجانبي الذي يؤثر على الرؤية، نادر الحدوث ويحدث لدى أقل من شخص واحد من كل 1000 فرد. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ضعف البصر عند تناول "سيلدينافيل"، فعليك التوقف عن تناوله وإخبار طبيبك على الفور.

وتشير دراسة نشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، إلى أن فقدان البصر بسبب استهلاك هذا الدواء مؤقت فقط في معظم الحالات.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي من ضمور الشبكية، يجب أن يكونوا أكثر حذرا فقد يكونون أكثر حساسية لسمية "سيلدينافيل".

وارتبط "سيلدينافيل" أيضا بفقدان البصر الدائم بسبب حالة تسمى الاعتلال العصبي البصري الأمامي غير الشرياني. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة.

وإذا كنت قلقا بشأن تناول الدواء ولديك تاريخ عائلي من ضمور الشبكية، فتحدث إلى طبيبك.

وفيما يلي الآثار الجانبية الشائعة التي يجب أن تكون على دراية بها:

• الصداع.

• الشعور بالغثيان أو عسر الهضم.

• الهبات الساخنة.

• انسداد الأنف.

ولا يعاني كثير من الرجال من آثار جانبية أو أعراض خفيفة فقط.

كما أن رد الفعل التحسسي هو "أحد الآثار الجانبية الخطيرة" المحتملة الأخرى التي تحتاج إلى عناية طبية فورية.

ويمكن أن يظهر رد الفعل التحسسي على شكل طفح جلدي أو أزيز أو تورم في اللسان أو الحلق وضيق في الصدر.

( إكسبريس)
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