5 أطعمة مهمة لبشرتك في فصل الشتاء.. تعرّف إليها

لا يؤثر الشتاء البارد على نظام المناعة فقط ولكنه يؤثر أيضاً على البشرة، ففي بعض الأحيان قد تشعر أنه لا يمكن لأي كمية من الكريم أو المستحضر ترطيب بشرتك وإمدادها بالحيوية والنضارة، وتبدو البشرة دائماً باهتة وجافة.وحسب ما ذكره موقع "ndtv" فمن أجل استعادة صحة بشرتك يجب عليك تعديل نظامك الغذائي قليلاً، فإن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة إلى جانب الدهون الصحية للقلب من الأسماك والبذور والمكسرات، ويمكن أن يحافظ ذلك على بشرتك ناعمة ونضرة.أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل بشرتك تصبح باهتة هو انخفاض الرطوبة خلال فصل الشتاء، ووفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن الجلد هو الطبقة الخارجية التي تميل إلى عكس مستوى الرطوبة من حولها، وعندما تكون الرطوبة منخفضة في الهواء، فإنها تؤثر على بشرتك أيضاً، مما يجعلها أكثر جفافاً، ونقوم بإدراج الأطعمة الشتوية التي يجب أن تأكلها للعناية بصحة بشرتك وجعلها تتوهج مرة أخرى.وهناك أطعمة تحافظ على بشرتك صحية ونضرة خلال فصل الشتاء وهي:1- الجزريعد الجزر مصدراً غنياً بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على مرونة بشرتك، في الواقع هذه الأطعمة المقرمشة غنية بفيتامين أ، وهو مضاد أكسدة آخر يهاجم الخلايا التي تضر بالجذور الحرة، مما يمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة.2- البنجريساعد شرب كوب من عصير البنجر على تنقية الدم والتخلص من السموم، مما يجعل بشرتك صحية ومتوهجة، و يمكن أن يؤدي تطبيقه موضعياً أيضاً إلى إحداث عجائب على بشرتك، حيث يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة ونضارة.3- الخضروات الورقيةالخضروات الورقية مثل السبانخ، واللفت، والخردل الأخضر، وغيرها، كلها غنية بفيتامين K المغذي للبشرة، كما أنها تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، و تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من الكبريت الذي يمكن أن يساعد في تقليل احمرار الجلد وتقشره.4- البروكليالبروكلي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك، لذلك يمكن ضبخ بعض البروكلي على البخار والاحتفاظ به في السلطات.5- التوتيحتوي التوت على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في محاربة الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد.