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صحة
توصية أميركية بجرعة رابعة من لقاح كورونا لهذه الفئات
Lebanon 24
28-10-2021
|
02:00
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أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (سي دي سي)، إرشادات جديدة، أشارت فيها إلى أن بعض الأشخاص يمكنهم الحصول على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكورونا.
في تحديث لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض بشأن التطعيم، أصدرتها الاثنين، أشارت إلى أن البالغين الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد وتلقوا جرعتين من اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، مثل فايزر-بايونتيك، وموديرنا، يمكنهم الحصول على جرعة ثالثة معززة".
وأضافت الإرشادات أن الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد، قد يتلقون ما مجموعة أربع جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا.
ووفقا لـ"سي دي سي"، فإنه يجب أن تأتي الجرعة الرابعة بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثالثة.
وكان التوجيه الخاص بالجرعة الثالثة لهؤلاء الناس، هو أنه يجب أن يكون من نفس نوع اللقاح مثل الجرعتين الأوليين وأن يُعطى بعد 28 يوما على الأقل من الجرعة الثانية.
ووفقا لـ"سي دي سي"، فإنه يمكن اعتبار من يعاني من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد إذا كان الشخص يتلقى علاجا فعالا للسرطان، أو قام بعملية زرع أعضاء، أو خلايا جذعية خلال العامين الماضيين ويتناول أدوية لتثبيط المناعة، أو يعاني من نقص المناعة الأولية المعتدل أو الشديد، أو يتناول أدوية مثبطة للمناعة.
وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حوالي ثلاثة في المئة فقط من إجمالي السكان البالغين في الولايات المتحدة يعتبرون أنهم مصابون بنقص المناعة بشكل معتدل أو شديد.
المصدر: الحرة
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