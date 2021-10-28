صحة

إحذروا.. "مادة خطيرة" في الوجبات السريعة تسبب السرطان!

Lebanon 24
28-10-2021 | 03:00
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كشفت دراسة جديدة وجود ما هو أخطر من الكوليسترول والسعرات الحرارية والكربوهيدرات في الوجبات السريعة.

 

فقد طلب باحثون من جامعة جورج واشنطن عشرات الوجبات السريعة من المطاعم وعملوا على تحليل عناصرها الغذائية، ليجدوا مادة الفثالات، التي تستخدم لجعل البلاستيك مرنا، في 80 بالمئة من العينات.

 

وتستخدم الفثالات في صنع مئات المنتجات الصناعية مثل الصابون والشامبو والأكياس البلاستيكية.

 

وترتبط هذه المادة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السرطان وتلف الكبد والعقم، بالإضافة إلى صعوبة التعلم واضطراب الانتباه لدى الأطفال.

 

واختار الباحثون وجبات سريعة من علامات تجارية شتى، وكان معيار انتقاء قائمة الوجبات اعتمادا على أكثرها مبيعا، وهي الهامبرغر والبطاطا المقلية والبيتزا بالجبن والدجاج المقلي

 

وكانت العناصر المصنوعة من اللحوم تحتوي على مستويات أعلى من الفثالات مقارنة بالبطاطا المقلية وبيتزا الجبن، بحسب نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة علوم التعرض وعلم الأوبئة البيئية.

 

ومن بين الأطعمة التي حللها الباحثون، احتوت 81 بالمئة منها على نوع من الفثالات تسمى DnBP، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الربو.

 

ورجح الباحثون وصول مادة الفثالات إلى هذه الوجبات الغذائية خلال سلسلة التوريد، أو من خلال معدات المعالجة والتعبئة والقفزات البلاستيكية التي يرتديها الموظفون.

المصدر: سكاي نيوز
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