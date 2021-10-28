دهون البطن تزعجك؟... اتبع هذه النصائح

مع أن بعض الحميات الغذائية تساعد على فقدان الوزن بشكل سريع، غير أن نتائجها قصيرة المدى، لأنه بمجرد العودة إلى النمط الغذائي المعتاد، يعود الوزن إلى ما كان عليه ويسبب ذلك شعورا بالإحباط.في تقرير نشره موقع "إف بي" (FB) الروسي، تقدم الكاتبة إنغا كيسينا بعض النصائح من أجل الحفاظ على وزن ثابت بعد التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وعدم اكتساب الوزن من جديد.1- تغيير نمط الحياة الخاملمن أهم أسباب زيادة الوزن الجلوس لساعات طويلة خلف المكاتب أو الاستلقاء على الأريكة طوال اليوم، ففي ظل نمط الحياة المستقر، لن يكون من المجدي قضاء نصف ساعة يوميا في صالة الرياضة.وخلصت إحدى الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص الذين يقضون معظم اليوم جالسين مع ممارسة الرياضة، معرضون لنفس القدر من المخاطر الصحية التي يواجهها الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة مطلقا. لهذا السبب يوصي العلماء بالقيام ببعض الحركات أثناء ساعات العمل التي تتطلب الجلوس المتواصل.2- إستراتيجية طويلة الأمدوفقا لعدد من الدراسات، يستطيع 5% فقط من الأشخاص الحفاظ على وزن ثابت بعد فقدانه، بينما يستعيد 95% الكيلوغرامات التي تخلصوا منها عاجلا أو آجلا.لتحقيق الهدف، لا يجب أن تستسلم بسهولة إذا زاد الوزن مجددا، بل ينبغي الاستمرار في المحاولة، مع إعادة النظر في إستراتيجيتك والمراهنة على إنقاص الوزن بشكل بطيء.وتشير الأبحاث إلى أن تمديد برنامج إنقاص الوزن إلى عامين، يخفض فرص استعادة الوزن إلى 19%.3- تجنب الأطعمة غير الصحية قدر الإمكانإذا كنت تشتهي أحيانا تناول بعض الأطعمة غير الصحية، حاول أن تأكل كميات قليلة وفي أوقات متباعدة. ومعظم الأشخاص النحيفين لا يحيدون عن التغذية السليمة في عطلات نهاية الأسبوع وأثناء الإجازات.4- تناول الزبادييحتوي الزبادي نسبة بروتين كبيرة وكمية قليلة من السكر مقارنة ببقية أنواع الزبادي. وإذا لم تكن تحب مذاقه الحامض، يمكن إضافة حفنة صغيرة من التوت والمكسرات المطحونة.5- أضف القرفةتساعد القرفة على التخلص من الدهون والحفاظ على وزن ثابت، ويمكن إضافتها إلى الحلويات والمشروبات ودقيق الشوفان.6- عدم تخطي وجبة الفطوروفقا لبيانات السجل الوطني لمراقبة الوزن في الولايات المتحدة، فإن 80% من الأشخاص الذين نجحوا في فقدان الوزن أشاروا إلى أنهم لا يفوتون وجبة الإفطار الصباحية.وينصح الخبراء بتناول طبق من دقيق الشوفان مع التوت والمكسرات صباحا، من أجل الشعور بالشبع لفترة طويلة، وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الغداء.7- تناول الطعام في أطباق صغيرةتشجع الأطباق الكبيرة على الإفراط في تناول الطعام، لذلك ينصح بالأكل في أطباق صغيرة من أجل تقليل الكميات وإنقاص الوزن.كما ينصح بالأكل في أطباق حمراء بدلا من البيضاء، حيث أثبتت دراسة علمية حديثة أن الأواني الحمراء تساعد على كبح الشهية.8- ابحث عن شريك لممارسة الرياضةتساعد ممارسة التمارين الرياضية مع شخص آخر على تحقيق الهدف المنشود، فعندما يكون إلى جانبك شخص حريص على التغذية الصحية وإنقاص الوزن، سيكون من الأسهل التخلي عن العادات السيئة، مثل شرب كوكتيل يحتوي كميات كبيرة من السكر، أو تناول ساندويتش هامبرغر بعد التدريب.