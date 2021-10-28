انتبه!... هذه المنتجات قد تشكل خطرا على صحتك

نختم مع 3 منتجات يتم ترويجها على أنها جيدة للصحة، ولكن العكس صحيح. وفي هذا التقرير، يستعرض موقع "ستيب تو هيلث" (step to health) الأميركي أبرز المنتجات المصنعة التي يعتقد معظم الناس -تحت تأثير الدعاية التسويقية- أنها تشكل بديلا صحيا مناسبا للمنتجات غير الصحية.1- حليب المكسرات بدلا من حليب البقريعتقد أن حليب المكسرات بديل صحي لحليب البقر، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية حليب البقر. لكن في معظم الأحيان، تحتوي هذه المشروبات على كميات أكبر من السكر، والقليل من القيمة الغذائية.يعني ذلك أن جسمك سينتج المزيد من الغلوكوز في الدم، وهو ما يعزز مقاومة الأنسولين ويزيد احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في سن مبكرة.لهذا السبب، فإن حليب البقر أفضل من حليب المكسرات، وهناك الكثير من أنواع الحليب المدعمة أو الخالية من اللاكتوز التي يمكن أن تختار بينها.وإذا كنت ترغب في تناول حليب المكسرات، فعليك التحقق دائما من الملصق المرفق للتأكد من أنه يحتوي على كميات أقل من السكر المضاف.2- بدائل التحليةيصنف السكر على أنه العدو الأول للصحة، وتحتوي الكثير من الأطعمة المصنعة بدائل تحلية بأسماء متنوعة، يروج أنها أقل ضررا من السكر.وفي الواقع، تحتوي تلك البدائل، مثل العسل وشراب القيقب والبانيلا، كميات كبيرة من السكر، ولديها نفس التأثير على مستويات الغلوكوز وصحة البنكرياس.المحليات الوحيدة المعروفة حاليا بتأثيرها المحدود على مستويات الغلوكوز هي المحليات الصناعية، لكن يوصى باستهلاكها بشكل معتدل بسبب تأثيراتها المحتملة على الكلى والكبد على المدى الطويل.3- معجنات دون سكر مضافيعتقد كثيرون أن المعجنات الخالية من السكر لا تؤثر سلبا على الصحة، لكن السكر ليس المشكل الوحيد، فهذه الأطعمة تطهى في درجات حرارة عالية وتحتوي كميات كبيرة من الدهون المتحولة.وتسهم الدهون المتحولة، إلى جانب إنتاج مادة "الأكريلاميد" أثناء عملية الطهي، في جعل هذه الأطعمة غير صحية. كما تحتوي بعض المعجنات على الملونات الصناعية والمواد الحافظة التي تجعلها غير آمنة على المدى الطويل.لذلك ينصح بتناول الأطعمة الطازجة المصنوعة في المنزل، والابتعاد قدر الإمكان عن المعجنات الصناعية.