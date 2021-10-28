"كوفيد - 19" قد يسبب الصلع

قد يساعد مرض "كوفيد – 19" في الصلع المبكر. أعلنت ذلك نائب رئيس شركة "غابيريتشيفسكي" التابعة لهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) د. تاتيانا روجينتسوفا.وأوضحت في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية إن الإصابة بـ"كوفيد – 19" غالبا ما تصاحبها عملية التجلط في أوعية الدم وضعف في إمداد الدم وخلل في نظام الغدد الصمّ.وأضافت قائلة:" في حال جريان مرض فيروس كورونا بشكل صعب فإنه يصيب مختلف الأعضاء والأنظمة لجسم الإنسان ويتطلب التعافي التام منه فيما بعد إجراء عملية إعادة التأهيل الطويلة. وإذا كان المرض خفيفا فإن المرضى نادرا ما يلجأون الطبيب في وقت متأخر أو يمتنعون عن العلاج إطلاقا، الأمر الذي يتسبب في تطور متلازمة ما بعد "كوفيد". وكلما زادت خطورة تقدم المرض زادت أعراضه وضوحا".ليست هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الخبراء عن الصلع بعد فيروس كورونا. وكانت أخصائية الشعر الروسية، ليديا شوشينا، قد تحدثت العام الماضي عن خطورة ظهور الصلع بعد الإصابة بفيروس كورونا.