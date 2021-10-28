قلة النوم تؤثر على طريقة مشيك... اليك التفاصيل





كشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل أن قلة النوم تؤثر على مشية الشخص مما يشير إلى تأثير الوعي، وذلك في دراسة تم نشرها في مجلة "سينتيفيك ريبورتز".



وعمل علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ساو باولو على تأكيد الافتراض القائل أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر واف من النوم يستطيعون ضبط مشيتهم اعتمادا على المحفزات البصرية، ولذلك تم اختيار 30 طالبا وتم إعطاؤهم مقاييس نشاط لتتبع نشاطهم، وكان الطلاب ينامون حوالي ست ساعات يوميا، بينما كان المعتاد ثماني ساعات، على أن يقوم البعض بتعويض النقص في عطلة نهاية الأسبوع. يتميز عصرنا باضطرابات النوم التي قد تؤدي إلى نتائج خطيرة تصل إلى الموت المبكر، وتكفي ليلة واحدة من قلة النوم لإحداث اضطرابات عصبية ونفسية.كشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل أن قلة النوم تؤثر على مشية الشخص مما يشير إلى تأثير الوعي، وذلك في دراسة تم نشرها في مجلة "سينتيفيك ريبورتز".وعمل علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ساو باولو على تأكيد الافتراض القائل أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر واف من النوم يستطيعون ضبط مشيتهم اعتمادا على المحفزات البصرية، ولذلك تم اختيار 30 طالبا وتم إعطاؤهم مقاييس نشاط لتتبع نشاطهم، وكان الطلاب ينامون حوالي ست ساعات يوميا، بينما كان المعتاد ثماني ساعات، على أن يقوم البعض بتعويض النقص في عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب ما ذكره موقع "إزفيستا"، طلب العلماء من الطلاب، الذين قضوا ليلتهم في المخبر دون نوم ودون منبهات، المشي على جهاز المشي ثم قاموا بزيادة سرعة الجهاز دون إخبار الطلاب، ووجدوا أن الطلاب كانوا خارج إيقاع المشي، بالإضافة إلى أنهم استجابوا بشكل سيء للمطالبات الصوتية بتحسين الأداء، وزادت لديهم التعثرات أثناء المشي مما يدل على ضعف الوعي لديهم، كما أكد أرتورو فورنر كورديرو، أحد الباحثين، بينما اختلف الوضع بشكل واضح لدى الطلاب الذين استطاعوا تعويض نقص النوم خلال عطلة الأسبوع.



وأكد المعالج وأخصائي أمراض الرئة، أوليغ أباكوموف، في وقت سابق، أن قلة النوم المستمرة تزيد من خطر الإصابة بمسار حاد من الإصابة بفيروس كورونا، وتابع المختص قائلا إن قلة النوم المزمنة لا تؤثر فقط بشكل سيء على الأداء، بل يمكن أن تؤثر أيضا على مسار المرض، حيث ترتبط حالة المريض المصاب بكوفيد 19 بوجود هرمون الميلاتونين، الذي يتكون في دماغ الإنسان فقط أثناء النوم.

(سبوتنيك)