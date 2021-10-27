3 طرق للحفاظ على لياقتك بعد الـ60.. نعرّف إليها

لم يعد التقدم في العمر يضعنا على أعتاب الشيخوخة واليأس، حتى إن منظمة الصحة العالمية تقدر أنه في غضون ثماني سنوات قصيرة تقريبًا، سيكون عمر واحد من كل ستة بالغين على كوكبنا 60 عامًا أو أكثر! وبالمثل، خلصت دراسة حديثة إلى أن متوسط عمر الإنسان يتزايد بمقدار ثلاث سنوات تقريبًا كل جيل بحسب موقع eatthis.والأفضل من ذلك، ليس فقط كبار السن يعيشون لفترة أطول ولكنهم أيضًا في حالة أفضل من آبائهم وأجدادهم من قبلهم. وجدت الأبحاث المنشورة في مجلات علم الشيخوخة أن كبار السن الحاليين في حالة أفضل من منظور الصحة البدنية والعقلية مقارنة بأسلافهم قبل 30 عامًا.كل هذا يوضح فقط مدى عدم دقة اعتبار الشيخوخة عذرًا للتوقف عن الحركة وممارسة الرياضة. حتى لو كنت شخصياً قد أهملت لياقتك البدنية طوال حياتك، فلم يفت الأوان بعد. يمكنك تعلم بعض الطرق المفيدة التي تساعدك في الحصول على جسم أكثر رشاقة بعد الـ60.1ـ تدريب المقاومةمن المؤكد أن التمارين الهوائية مفيدة لفقدان الوزن، ولكن يمكن أن تؤدي التمارين الهوائية أيضًا إلى خسارة إضافية للعضلات التي تشتد الحاجة إليها، خاصةً عند إقرانها بنظام غذائي جديد مقيد للسعرات الحرارية. يعد فقدان العضلات إلى حد ما جزءًا طبيعيًا من التقدم في السن، ولهذا من المهم إعطاء الأولوية لبعض تدريبات المقاومة مثل رفع الأثقال.ستساعدك إضافة بعض تمرينات رفع الأثقال إلى روتينك في الحفاظ على العضلات وبنائها مع حرق السعرات الحرارية في الوقت نفسه.2- ابقَ متحفزًاهناك مفتاح آخر لنجاح اللياقة الشخصية وهو المداومة. أفاد أحد المشروعات البحثية بأن كل ما يتطلبه الأمر هو أسبوعان من «انخفاض النشاط البدني» لكبار السن لرؤية خسارة كبيرة في العضلات وزيادة الوزن الزائد. يوصي مؤلفو هذه الدراسة بأن يبذل جميع كبار السن قصارى جهدهم للوصول إلى ما لا يقل عن 10000 خطوة يوميًا. يجب أن يكون الحفاظ على هذا المستوى من النشاط اليومي كافياً لتجنب مثل هذه التطورات.3ـ التمرين المكثففي حين أنه يجب على كل فرد استشارة الطبيب والنظر في حدوده الشخصية قبل الانخراط في أي نوع من أنظمة التمارين الرياضية الطموحة أو الشديدة، إلا أن هناك سببًا علميًا للاعتقاد بأن التمارين عالية الكثافة يمكن أن تكون مفيدة لكبار السن.خلصت دراسة جديدة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية إلى أن التمارين المتوسطة إلى الشديدة (رفع الأثقال، والركض) هي أفضل نوع من التمارين للحصول على لياقة بدنية أكثر صحة. أفاد الباحثون بأن هذا النوع من الحركة أكثر كفاءة بثلاث مرات في بناء اللياقة الشخصية من مجرد المشي.يخبرنا المزيد من الأبحاث من «كليفلاند كلينك» أن التمرينات الرياضية المكثفة مفيدة أيضًا من منظور صحة القلب لكبار السن. يوضح مؤلفو الدراسة أن التمرينات يمكن أن تفيد القلب في أي عمر، لكنهم يؤكدون أنها فكرة جيدة أن تبدأ ببطء وأن تكتسب تدريجيًا المزيد من التدريبات المكثفة.