صحة

مشتقات الحليب تقلّل من خطر الكسور والسقوط

Lebanon 24
28-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-880277-637710588020719066.jpg
Doc-P-880277-637710588020719066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني كبار السن من خطر الإصابة بالكسور وبطء شفائها، لكن دراسة بريطانية حديثة أظهرت أن تعزيز الوجبات الغذائية لأفراد هذه الفئة بمشتقات الحليب والأطعمة الغنية بالكالسيوم والبروتينات يخفض كثيراً من خطر السقوط وهذه الكسور، التي غالباً ما تهدد حياة الكثيرين من كبار السن، خصوصاً من يعانون من هشاشة العظام.
وتشير هذه الدراسة التي نشرت نتائجها قبل أيام في المجلة الطبية البريطانية إلى أن وضع المزيد من منتجات الألبان في قائمة الطعام يعد خياراً فعّالاً لتقليل خطر الإصابة بالكسور، وحتى السقوط مع التقدم في العمر.

وخضع للدراسة 7195 شخصاً، 68 في المئة منهم من النساء، ويقيمون في 60 مؤسسة استشفائية مخصصة لكبار السن في بريطانيا، بينما يبلغ متوسط أعمارهم 86 عاماً.

وحاول الباحثون في البداية معرفة ما إذا كان الحصول على الجرعات اليومية الموصى بها من الكالسيوم (1300 ملغ) والبروتينات (1 غرام لكل كليوغرام من الجسم) من مختلف المصادر الغذائية يؤدي إلى التقليل من خطر الكسور في المناطق الحساسة والسقوط لدى كبار السن.

نتائج مفاجئة

جرى توفير الزبادي والحليب وأنواع أخرى من الأجبان لكبار السن المقيمين في 30 مركزاً طبياً حتى يتمكنوا من الحصول على 1142 ملغ من الكالسيوم يومياً و1.1 غرام من البروتينات لكل كيلوغرام من الجسم يومياً، بينما واصل باقي كبار السن في المراكز الطبية الأخرى تناول قائمة طعامهم العادية، أي ما يعادل 700 ملغ يومياً من الكالسيوم و0.9 غرام من البروتينات لكل كيلوغرام من وزن أجسادهم يومياً.

وبعد فترة، فوجئ الباحثون بأن هذا التدخل البسيط في النظام الغذائي لكبار السن تزامن مع انخفاض بنسبة 30 في المئة في خطر الإصابة بكل أنواع الكسور، بينما انخفض خطر الإصابة بكسر على مستوى الحوض بنسبة 46 في المئة وتراجع خطر السقوط بنسبة 11 في المئة.

وفي هذا السياق، انتهى مؤلفو الدراسة إلى القول إن تعزيز إمدادات الكالسيوم والبروتينات للجسم من خلال إضافة مشتقات الحليب إلى قائمة الطعام اليومية يمكن أن يكون أداة بسيطة لتقليل خطر السقوط والكسور، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

ووفق الدراسة، يعدّ هذا إجراء حقيقياً يهم الصحة العامة، ويجب تنفيذه في أقرب وقت، في دور رعاية كبار السن، وحضّ الناس على اتباعه، لحماية هذه الفئة من أخطار غير محسوبة النتائج، خاصة في حالة السقوط.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-10-28
14:00 | 2021-10-28
12:00 | 2021-10-28
10:00 | 2021-10-28
08:00 | 2021-10-28
07:53 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website